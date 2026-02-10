Allan mostra empolgação em defender o Corinthians: 'Chego para jogar e conquistar títulos'

O volante Allan é um dos quatro reforços tão implorados pelo técnico Dorival Júnior no Corinthians. Na mira do clube desde o começo da temporada, o jogador foi emprestado pelo Flamengo e já está na capital paulista para a realização dos exames médicos. Antes de ser confirmado, ele já demonstra otimismo na nova casa.

"Já me considero jogador do Corinthians. Chego para jogar e conquistar títulos com essa camisa", disse o jogador, à Band, no desembarque em São Paulo nesta terça-feira. "Chegar em uma equipe recém-campeã é uma responsabilidade grande, pois sempre tem de aumentar o que já foi feito, mas estou preparado", garantiu o reforço.

Dorival jamais escondeu que gostaria de ter reposições de peso para seus titulares no Corinthians e pediu nomes importantes à diretoria, mesmo ciente das dificuldades financeiras. Allan chega para brigar com a posição com Raniele, Matheus Pereira e André. E já é substituto do venezuelano José Martínez, com grave lesão no joelho e praticamente fora da temporada.

No início do ano, o Corinthians perdeu Maicon para o Atlético-MG e negociou Ryan com o Fortaleza. Alex Santana está treinando em separado e fora dos planos, enquanto Martínez e Carrillo estão machucados, deixando a posição carente, já que Charles pouco joga.

A depender da disposição de Allan, pouco aproveitado no Flamengo de Filipe Luís, Dorival Júnior já pode escalá-lo o mais breve possível. "Estava treinando e estou me sentindo bem fisicamente. Preciso apenas pegar ritmo de jogo, e isso é só jogando. Se o Dorival precisar, estou à disposição."

O Corinthians recebe o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão na quinta-feira, ainda sem Allan, que poderá jogar diante do São Bernardo, domingo, no encerramento da fase de classificação do Paulistão, caso seja inscrito até 13 de fevereiro.

Caso não haja a inscrição, o volante poderá entrar como substituto em nova rodada de inscrições, com a janela para as quartas de final indo até 20 de fevereiro. Cada clube poderá fazer até quatro modificações.