Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Allan, do Palmeiras, pega gancho no STJD por expulsão contra a Chapecoense no Brasileirão

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 03.06.2026, 18:01:00 Editado em 03.06.2026, 18:13:03
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O atacante Allan, do Palmeiras, foi suspenso por dois jogos pela expulsão contra a Chapecoense na 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na retomada do futebol, após a Copa do Mundo, o jogador terá de cumprir a suspensão.

A Terceira Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) proferiu a decisão nesta quarta-feira. Cabe recurso no Pleno. O jogador foi julgado com base no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que enquadra a prática de jogada violenta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Allan foi expulso aos 43 minutos do primeiro tempo, com cartão vermelho direto, após atingir com as travas da chuteira a canela e o pé de um jogador da Chapecoense.

O Palmeiras também recebeu uma multa de R$ 2 mil. Mas isso decorreu do atraso de quatro minutos para o retorno ao segundo tempo. O clube foi julgado com base no artigo 206 do CBJD.

O Palmeiras deve tentar recorrer. O advogado João Pedro Martins defendeu que não houve conduta violenta na jogada. "Eu acho temerário a gente tratar como normalidade não dar importância ao que está relatado na súmula e ao que foi relatado na denúncia, que é que houve uma entrada com as travas da chuteira na canela. Isso não aconteceu. O que aconteceu é que o jogador Allan chega atrasado. Evidentemente, em uma disputa de bola, se o adversário chega antes e você chega atrasado, você acaba atingindo o adversário. Houve contato do peito do pé, e ele imediatamente retira o pé", argumentou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já o advogado Marcelo Amoretty, representando a Chapecoense, pediu a aplicação da penalidade. "Não foi de uma forma contundente a ponto de causar um dano mais sério, mas, de qualquer forma, está caracterizada a imprudência da jogada, razão pela qual eu acato a denúncia do 254, parágrafo primeiro, inciso II, e aplico a pena de uma partida de suspensão", falou.

O Palmeiras volta a jogar pelo Brasileirão apenas em 22 de julho, quando visita o Coritiba para fechar o primeiro turno. O outro jogo que Allan deve perder é contra o Atlético-MG, na abertura do returno.

GABIGOL LEVA SUSPENSÃO POR GESTO OBSCENO

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Terceira Comissão também puniu Gabigol, do Santos, por gesto obsceno e multou o Santos por atraso em partida válida pela 18ª rodada. O atacante, por unanimidade, foi suspenso por uma partida, enquanto o clube recebeu multa de R$ 1 mil.

Imagens de transmissão da partida mostraram Gabigol realizando um gesto de silêncio e, em seguida, levar a mão às partes íntimas em atitude provocativa. O jogador deve perder o jogo contra o Botafogo, na retomada do Brasileirão, em 22 de julho. Ainda cabe recurso no Pleno.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Allan Brasileirão Futebol Palmeiras stjd
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV