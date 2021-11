Aliviado no Brasileirão, Santos anuncia patrocínio de R$ 55,7 milhões por 3 anos

Da Redação

Um dia após chegar à pontuação mágica no Brasileirão que praticamente o garante na elite do Brasileirão, o Santos anunciou seu novo patrocinador para os próximos três anos. O clube vai estampar a marca da Binance pelos próximos três anos, em acordo de US$ 10 milhões (aproximadamente R$ 55,7 milhões).

Depois de fazer 2 a 0 sobre o Fortaleza e subir para os 45 pontos, o Santos vai mais tranquilo à visita ao Internacional, domingo, às 19 hors, no Beira-Rio. Neste jogo, a nova parceira já estará estampando a camisa do clube em acordo pontual. Também estará no uniforme de treinamento nesta reta final de temporada.

"Bem-vinda, Binance! A maior corretora de ativos digitais do mundo é a nova patrocinadora e licenciada para Fan Tokens e NFT do Santos FC", informou o clube. "A empresa estampará sua marca no Manto Sagrado do Peixão no jogo de domingo contra o Internacional, selando a parceria que renderá, inicialmente, 10 milhões de dólares ao clube e a marca estará estampada na camisa pelos próximos três anos."

A Binance estará na parte frontal da camisa, abaixo da Sumup, patrocinadora principal do clube. Pela primeira vez representando um clube brasileiro, a empresa já patrocina o português Porto e a italiana Lazio na Europa.

"Estamos felizes com essa parceria com a Binance, que reforça o compromisso do Santos FC em fornecer aos fãs experiências únicas, por meio do acesso a uma plataforma que proporciona um engajamento incomparável. A parceria alimenta ainda mais nossa paixão em continuar buscando meios criativos e inovadores de impulsionar as soluções para a nossa torcida e abre um novo capítulo na história do nosso clube. Santos FC e Binance compartilham o objetivo de aumentar o vínculo entre torcida, jogadores e comunidades", afirma Andres Rueda, presidente do Santos.

Changpeng Zhao, CEO e cofundador da Binance, comenta que o acordo com o Santos é um marco. "Binance Fan Tokens representa uma nova maneira poderosa para torcedores expressarem seu apoio e amor por seus times favoritos. A entrada do Santos FC em nossa plataforma é um marco importante, pois é um dos clubes mais consagrados do Brasil, país onde o futebol tem destaque na identidade nacional, mas também é um dos times mais inovadores, com uma infinidade de títulos e campeões excepcionais", disse CZ, como é conhecido o CEO da empresa.

"Com a nossa entrada na cultura do futebol da América Latina, a Binance fornecerá atividades emocionantes e novas oportunidades de envolvimento para os torcedores locais que estão prontos para jogar com seus Fan Tokens. Ter Santos na plataforma Binance Fan Token significa que a torcida pode coletar e utilizar NFTs, participar de pesquisas e votações exclusivas e desbloquear emblemas e recompensas especiais com base em seu nível de engajamento. Estamos muito animados para explorar oportunidades futuras com o Santos FC", completou.

O Santos FC Fan Token (SANTOS) é um utility token que fornece aos torcedores novas e inovadoras formas de interagir com seu clube do coração. O token SANTOS estará disponível para todos os usuários Binance via Launchpool a partir desta quinta-feira e, posteriormente, na plataforma spot, compras com cartão bancário e P2P.