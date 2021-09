Aliviado com 1ª vitória fora da Ponte Preta, Kleina fala em final contra lanterna

Da Redação

A Ponte Preta desencantou fora de casa ao superar o Operário-PR por 2 a 1, em Ponta Grossa (PR), mas ainda assim segue próxima da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, a quatro pontos de distância. Até mesmo por isso, o técnico Gilson Kleina sabe que o seu time terá uma verdadeira decisão contra o lanterna Brasil-RS.

"Se tudo der certo, e em casa a gente está muito forte, vamos com os pés no chão, para daí trabalhar em outra situação no campeonato. Agora é mobilizar contra o Brasil-RS. É mais um jogo decisivo para as nossas pretensões", analisou o treinador.

A Ponte Preta receberá os gaúchos no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), neste domingo, às 18h15, pela 26.ª rodada. A equipe não perde há seis jogos em casa - são cinco vitórias e um empate. Situação bem diferente quando atua como visitante (uma vitória, quatro empates e oito derrotas).

"Essa vitória é de todos na Ponte Preta. É um trabalho muito digno, de muita entrega, de muito estudo. Estamos vivendo um dia de cada vez. Passamos por processos e por uma reformulação dentro da competição. Nossa equipe tem uma identidade, criou uma forma de jogar, tem uma mentalidade de jogar dentro e fora. Pela primeira vez conseguimos vencer fora de casa, e agora vamos fazer de tudo para conquistar mais uma em casa também", comemorou o treinador.

O triunfo fora de casa fez a Ponte Preta subir na tabela de classificação para o 14.ª lugar com 29 pontos. O Vitória abre a zona de rebaixamento com 25. "Uma vitória importante. A gente estava buscando essa vitória faz um tempo. Estava tendo desempenho, mas não resultado. E falamos que desta vez a gente tinha que ter resultado. Agora ganhamos duas posições", finalizou Gilson Kleina.