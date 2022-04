Aliviada com fim do jejum de vitórias, Ponte Preta se arma para visitar o Vasco

Da Redação

A vitória sobre o CRB, por 1 a 0, no sábado, encerrou um jejum de dez jogos e trouxe a paz de volta ao Moisés Lucarelli. Mais tranquila e confiante, a Ponte Preta já virou a chave e pensa no jogo desta quarta-feira, contra o Vasco, em São Januário.

continua após publicidade .

"Quarta-feira tem outro jogo e temos que estar preparados. Ficamos, sim, muito felizes com o resultado, mas não temos que comemorar mais e, sim, pensar no Vasco, que tem objetivos e problemas como nós temos", disse o treinador Hélio dos Anjos.

Diante do bom futebol apresentado contra o CRB, principalmente no primeiro tempo, o treinador não deve mexer na equipe. Afinal, as alterações feitas surtiram o efeito desejado.

continua após publicidade .

O lateral-direito Norberto, o volante Ramon e o atacante Echaporã entraram nos lugares de Bernardo, Wesley e Matheus Anjos, respectivamente. Já o zagueiro Fábio Sanches substituiu Fabrício, que ficou de fora por questões familiares.

Na 11ª colocação da Série B, com quatro pontos, a Ponte Preta viaja na terça-feira para o Rio de Janeiro. O jogo contra o Vasco é válido pela quarta rodada e começa às 21h30.