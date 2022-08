Alisson volta ao São Paulo após dois meses e pode ser novidade na casa do Ceará

(via Agência Estado)

Rogério Ceni imaginava dar alguns minutos de jogo ao meia-atacante Alisson diante do Flamengo, no sábado, mas uma amidalite atrapalhou os planos. A ideia era melhorar o ritmo do jogador para a decisão da Copa Sul-Americana contra o Ceará, no Castelão, quarta-feira. Após tratar uma entorse no joelho direito por dois meses, o reforço trabalhou normalmente nesta segunda-feira e deve ser a novidade do treinador.

Ceni não sabe se utilizará Alisson desde o começo ou no decorrer da partida no Castelão. Mas a ideia é usá-lo azo menos um período. O meia-atacante é considerado um dos titulares da equipe e peça importante para fazer a transição entre defesa e ataque.

Em situação delicada no Brasileirão, com somente 26 pontos e no 11° lugar, Ceni não desiste da busca por vaga na Libertadores de 2023 e vê nas Copas Sul-Americana e do Brasil chance de erguer uma taça no ano. Apesar da vantagem de 1 a 0, o técnico não pretende apenas se defender no Castelão e Alisson pode ser uma boa arma.

O técnico define a escalação nesta terça-feira, no último treino antes da decisão. Na reapresentação, nesta segunda-feira, o comandante dirigiu atividade forte para tentar superar a marcação do Ceará. Rogério aprimorou os enfrentamentos entre atacantes e defensores.

O treinador ainda reduziu o campo para ver como os jogadores se comportam em curto espaço e, por fim, fez um coletivo. O volante Luan também trabalhou no campo, enquanto o goleiro Jandrei está bem próximo de um retorno - ficará à disposição para brigar por vaga com Felipe Alves.