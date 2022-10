Alisson defende pênalti e Núñez faz gol da vitória do Liverpool sobre o West Ham

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Depois da vitória por 1 a 0 sobre o Manchester City, o Liverpool deu mais um passo de recuperação no Campeonato Inglês e bateu o West Ham nesta quarta-feira, também por 1 a 0, em jogo da 12ª rodada. O triunfo construído em casa, graças a um pênalti defendido por Alisson e um gol marcado por Darwin Núñez, deixa a equipe de Anfield com 16 pontos, em sétimo lugar. Derrotados, os londrinos ocupam a 13ª posição, com 11 pontos.

continua após publicidade .

O Liverpool foi desafiado por um West Ham sem o brasileiro Lucas Paquetá, que sofreu uma lesão na clavícula direita durante a rodada passada. Pelo lado da casa, o Brasil tinha dois representantes: o goleiro Alisson e o atacante Roberto Firmino. O time comandado por Klopp foi melhor desde o início e contou com boas investidas de Salah e Darwin Núñez, algumas delas com participação de Firmino, para levar perigo ao gol adversário.

Núñez foi o responsável por tirar o zero do placar, aos 21 minutos, em cabeceio firme após cruzamento de Tsimikas. Embora tenha continuado melhor ao longo de todo o primeiro tempo, o Liverpool ficou perto de sofrer o empate pouco antes do intervalo, já que o West Ham teve um pênalti marcado a favor. Bowen cobrou e Alisson acertou o canto para fazer a defesa.

continua após publicidade .

No segundo tempo, os donos da casa continuaram criando oportunidades, porém correram mais riscos. O West Ham teve bom volume de finalizações e esbarrou em Alisson quando teve uma de suas melhores chances, novamente nos últimos minutos. No lance, o goleiro fez ótima defesa após finalização de Soucek do meio da área.

OUTRAS PARTIDAS

Brigando pelas primeiras posições, o Chelsea também entrou em campo nesta quarta e não saiu de um empate sem gols com o Brentford. Com isso, aparece em quarto lugar, com 20 pontos. Em outras partidas do dia, o Southampton venceu o Bournemouth por 1 a 0, mesmo placar do triunfo do Newcastle de Bruno Guimarães diante do Everton.