O goleiro Alisson completou 350 jogos com a camisa do Liverpool na manhã deste domingo (29), no clássico diante do Everton, pela 12ª rodada da Premier League, no Hill Dickinson Stadium. O duelo terminou empatado, por 1 a 1, e o time comandado pelo técnico Andoni Iraola perdeu a oportunidade de se aproximar do líder Arsenal.

No embate, o arqueiro brasileiro não sofreu sustos e foi vazado apenas em um erro individual do lateral Frimpong, que jogou contra as próprias redes em bola parada, aos 25 minutos da primeira etapa. Mas antes disso, o Liverpool abriu o placar, nos pés do meia Szoboszlai, que acertou um belo chute aos cinco minutos.

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O atacante sueco Alexander Isak teve a oportunidade de colocar sua equipe novamente em vantagem ainda na primeira metade, mas acabou desperdiçando grande chance na pequena área. Em seus domínios, o Everton não conseguiu levar trabalho contra a meta do rival e também perdeu a chance de se aproximar das primeiras posições.

ALISSON ALCANÇA MARCA HISTÓRICA NO LIVERPOOL

Em sua 9ª temporada pelo gigante da Inglaterra, o arqueiro já é considerado um dos principais goleiros da história do clube e da era moderna do Campeonato Inglês. Com a marca de 350 jogos alcançadas neste final de semana, Alisson se aproxima do Top 50 atletas com mais apresentações no Liverpool.

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A posição de número 50 é ocupada pelo lateral-direito Trent Alexander-Arnold, com 354 partidas. O defensor foi formado no clube inglês e atuou durante muito tempo com o próprio brasileiro. Ele deixou a equipe há poucas temporadas para defender o Real Madrid.

Considerando apenas os estrangeiros, Alisson precisa de 12 jogos para alcançar o compatriota e ex-companheiro Roberto Firmino, e assim assumir o 6º lugar geral da história. Do atual elenco, apenas o zagueiro Virgil Van Dijk tem mais partidas que o arqueiro, com 394 apresentações.

O camisa 1 tem contrato até o final da temporada e ainda não conversou com a diretoria para prorrogar o vínculo. Desde que assinou, em julho de 2018, o goleiro conquistou nove títulos, incluindo duas Premier League e a Champions League.