Alison e Álvaro voltam a jogar juntos no vôlei de praia um ano após separação

Alison Mamute e Álvaro Filho são uma dupla novamente. Depois de encerrarem a parceria em agosto do ano passado, quando foram eliminados nas quartas de final dos Jogos Olímpicos de Tóquio, os dois voltarão a jogar juntos a partir desta sexta-feira, em Fortaleza, onde será disputada a oitava etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia.

A Olimpíada do Japão foi a primeira da história que terminou sem nenhuma medalha para o vôlei de praia do Brasil. Alison e Álvaro foram os últimos representantes do país eliminados da disputa, com uma derrota por 2 sets a 0 para os lituanos Martins Plavins e Edgards Tocs. Algumas semanas depois, anunciaram o fim da parceria.

Ouro olímpico em 2016 jogando com Bruno Schmidt e prata em 2012 com Emanuel, Alison vinha jogando ao lado de Guto. Em junho, depois do quinto lugar no Mundial de Roma, anunciou que estava se afastando para tratar uma fascite plantar no pé direito. Quando se recuperou, recebeu o convite de Álvaro para reeditar a dupla que se aventurou nas areias japonesas.

"Ainda não estou no meu ritmo ideal de competição, parte física ainda falta um pouco, claro, mas isso vem com a sequência de jogos e treinamentos. Há duas semanas, o Alvinho ligou me convidando para retomar a dupla para esse segundo semestre do circuito. Foram quase três anos juntos e é um prazer voltar a jogar com ele. Isso conta muito. Já nos conhecemos bem, estamos em outro momento, vamos jogar sem tanta pressão, curtindo cada momento", disse o jogador.

Álvaro, por sua vez, estava jogando com Evandro e encerrou a parceria no final do mês passado, na mesma semana da conquista da medalha de prata na etapa de Campo Grande do Circuito Brasileiro. Juntos, eles foram campeões brasileiros em 2021.