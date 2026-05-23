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Alison dos Santos vence etapa da Diamond League com melhor tempo do ano nos 400m com barreiras

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 23.05.2026, 15:50:00 Editado em 23.05.2026, 15:58:20
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Alison dos Santos, o Piu, reafirmou sua boa forma e venceu neste sábado os 400m com barreiras na etapa de Xiamen da Diamond League com o melhor tempo de 2026. Dono de dois bronzes olímpicos, Piu marcou 46s72, deixando o recordista mundial da prova, o norueguês Karsten Warholm, que fez 46s82 e ficou com a prata. Caleb Dean, dos EUA, terminou na terceira colocação, bem atrás (47s75).

O tempo do brasileiro em Xiamen é o melhor da temporada e superou em mais de um segundo a marca anterior, que era do norte-americano Trevor Bassitt, com 47s82. Outro brasileiro, Matheus Lima, terminou a prova na China em sexto lugar, com 48s22.

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"Foi uma sensação boa. Eu sempre tento aumentar a velocidade nos 300 metros", afirmou Alison. "Não posso sair rápido demais no começo da prova, então estou animado com o tempo. Estou feliz com isso. Eu não achava que conseguiria correr tão rápido com o tipo de corrida como fiz. Estou orgulhoso."

Há uma semana, em Xangai, o brasileiro já havia enfrentado, e vencido Warholm, na prova dos 300m com barreiras. Piu foi o campeão com 33s01, segundo melhor tempo da história da prova, e também assumiu a liderança do ranking mundial. O norueguês foi segundo, com 33s5, e Matheus Lima conquistou o bronze com 33s75.

Alison, que treina nos EUA, tem trabalhado a velocidade nesta temporada e conseguiu em 2026 seus melhores tempos nos 200 metros e 400 metros rasos. Antes das etapas da Diamond League, ele disputou o Tom Jones Memorial, nos EUA, em abril, e correu os 200 metros em 20s39 e nos 400 metros fez 44s38, segundo melhor resultado do Brasil na história, atrás apenas do recorde de Sanderlei Parrela, de 44s29, de 1999.

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Alison dos Santos Atletismo Diamond League Karsten Warholm
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