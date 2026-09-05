Alison dos Santos quer manter domínio no atletismo e busca tri na final da Diamond League

A temporada de 2026 da Diamond League, principal circuito mundial do atletismo, se encerra neste sábado, 5, em etapa na Bélgica que reúne somente os melhores representantes de cada prova. Grande favorito ao título dos 400m com barreiras, Alison dos Santos busca manter hegemonia no ano e conquistar seu tricampeonato no torneio.

No evento anterior, realizado na Suíça, o brasileiro de 26 anos chocou o planeta ao quebrar o recorde mundial da prova com a marca de 45s80. Ele superou o tempo de 45s94 do norueguês Karsten Warholm, alcançado na decisão dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020.

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Em Bruxelas, Alison não enfrentará seu principal rival na disputa, já que o atleta da Noruega estará ausente por não chegar a um acordo financeiro com os organizadores. Ouro em Paris-2024, o norte-americano Rai Benjamin esteve focado nos 400m rasos e também será desfalque.

Desta forma, Piu deve sobrar sobre seus adversários na final da Diamond League. Além da competição em Zürich, ele venceu outras cinco etapas: Xangai, Xiamen, Estocolmo, Oslo e Silésia. O paulista de São Joaquim da Barra venceu o evento nas edições de 2022 e 2024 e está atrás do seu terceiro título.

Abderrahman Samba, do Catar, é um dos nomes mais experientes da prova e é o único (além do Alison) que já correu abaixo dos 47 segundos na carreira.

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Quem tem a segunda melhor marca da temporada entre os finalistas é o brasileiro Matheus Lima, de 23 anos. Ele vem melhorando sua performance a cada torneio e atingiu o tempo de 47s26 quando levou a medalha de bronze em Silésia, na Polônia.

Por fim, o terceiro representante do Brasil na Bélgica será Almir Júnior, do salto triplo. Medalhista de prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023 e 11º lugar na Olimpíada de Paris, o mato-grossense de 33 anos tem a sexta e última melhor marca da decisão e corre por fora na briga pelo pódio.

PROGRAMAÇÃO DO SEGUNDO DIA DA FINAL DA DIAMOND LEAGUE (HORÁRIOS DE BRASÍLIA)

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. Lançamento do dardo feminino - 13h08

. Arremesso do peso masculino - 13h28

. Salto triplo masculino (Almir Júnior) - 14h23

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. Salto com vara feminino - 14h58

. 400m feminino - 15h04

. Salto em altura feminino - 15h10

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. 100m feminino - 15h14

. 5000m masculino - 15h22

. Lançamento do dardo masculino - 15h40

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. 200m masculino - 15h44

. Salto em distância feminino - 15h48

. 1500m feminino - 15h55

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. 100m com barreiras feminino - 16h10

. 3000m com obstáculos masculino - 16h20

. 800m feminino - 16h39

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. 400m com barreiras masculino (Alison dos Santos e Matheus Lima) - 16h52