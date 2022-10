Alison dos Santos é indicado ao prêmio de melhor do ano pela World Athletics

(via Agência Estado)

Alison dos Santos, o Piu, está concorrendo ao prêmio de melhor atleta masculino do ano da World Athletics, a federação internacional de atletismo. Elaborada por um painel internacional de especialistas, com representantes das seis áreas continentais do esporte, a lista composta por dez atletas de diferentes modalidades foi divulgada nesta quinta-feira.

Medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, Piu viveu uma temporada de domínio absoluto nos 400 metros com barreira ao longo de 2022. Venceu todas as provas que disputou, foi campeão do Mundial realizado em Oregon, nos Estados Unidos, e conquistou o título da Diamond League, principal série de competições de atletismo. Na etapa de Eugene da liga, completou a prova em 46s29, terceiro melhor tempo da história no Ranking Mundial da World Athletics, e quebrou recorde pessoal e sul-americano.

O paulista de 22 anos terá outras grandes estrelas do atletismo como adversários na briga pelo prêmio, como o suíço Armand Duplantis, recordista mundial do salto com vara. Também foram indicados Kristjan Ceh (SLO), do lançamento do disco; Soufiane El Bakkali (MAR), nos 3.000 m com obstáculos; Grant Holloway (USA), nos 110 m com obstáculos; Jakob Ingebrigtsen (NOR), nos 1.500 e 5.000 m; Eliud Kipchoge (KEN), na maratona; Noah Lyles (USA), nos 200 m; Anderson Peters (GRN), no lançamento do dardo; e Pedro Pichardo (POR), no salto triplo.

Cinco finalistas serão definidos por votação dividida em três frações. O Conselho Mundial de Atletismo fará uma votação interna que contará para 50% do resultado. Os outros 50% serão divididos pela metade entre os votos da Família Mundial do Atletismo e a escolha dos fãs, que poderão votar pela internet. Gráficos individuais para cada indicado serão postados no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube esta semana. Um 'like' no Facebook, Instagram e YouTube ou um retweet no Twitter contarão como um voto.

A votação fica aberta até 19 horas do dia 31 de outubro, pelo horário de Brasília (meia-noite em Mônaco). Após a divulgação dos cinco candidatos finais, os vencedores serão anunciados no início de dezembro pelas World Athletics.