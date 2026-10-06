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Alison dos Santos é indicado a Melhor do Ano pela World Athletics após temporada histórica

Escrito por Leonardo de Sá (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Após uma temporada histórica, Alison dos Santos foi indicado ao prêmio de Melhor Atleta do Ano pela World Athletics. Piu é o atual recordista dos 400 metros com barreiras e conquistou cinco títulos em 2026, feitos que o colocaram na disputa com outros 20 nomes do atletismo. A lista foi divulgada pela federação internacional da modalidade nesta terça-feira, 6, e reúne dez homens e dez mulheres. Os três finalistas de cada gênero serão definidos pela combinação dos votos do público e de especialistas. A premiação acontece em Mônaco, 29 de novembro.

Campeão de todas as etapas que disputou no ano, Alison dos Santos fez uma temporada inédita para sua carreira. O atleta levantou o troféu do circuito mundial de atletismo, a Diamond League, pela terceira vez. Piu venceu as provas de Shaoxing (China), Xiamen (China), Oslo (Noruega), Estocolmo (Suécia), Silésia (Polônia), Zurique (Suíça) e Bruxelas (Bélgica), todas disputadas por ele na competição.

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Além disso, Alison bateu o recorde mundial dos 400 metros com barreiras ao fazer a prova em 45s80, em Zurique. A marca anterior era do rival do brasileiro, Karsten Warholm, que havia feito 45s94 na Olimpíada de Tóquio.

A temporada já havia ganhado força no fim de julho, quando Piu conquistou pela primeira vez o Troféu Brasil. Na competição, o brasileiro venceu tanto os 400 metros rasos quanto os 400 metros com barreiras, prova em que registrou 46s48.

Em setembro, Alison voltou a subir ao lugar mais alto do pódio no Mundial de Atletismo Ultimate, em Budapeste. Na decisão dos 400 metros com barreiras, completou a prova em 45s98, à frente do norte-americano Rai Benjamin e de Warholm. Com o resultado, tornou-se o primeiro campeão da história do torneio.

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O brasileiro ainda fechou a temporada com outro título nos 400 metros rasos. Nos Jogos Sul-Americanos, em Santa Fe, Piu venceu a prova com 44s61 e estabeleceu o recorde da competição.

CAMPEÃO OLÍMPICO É PRINCIPAL ADVERSÁRIO DE PIU NA DISPUTA

Os 20 indicados foram escolhidos por um painel formado por oito estatísticos: dois da World Athletics e um representante de cada uma das seis associações continentais.

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Agora, a definição dos finalistas será feita por uma votação dividida em quatro grupos, cada um com 25% do peso: fãs da entidade, atletas que disputaram competições da World Athletics Series em 2026, profissionais de mídia e integrantes da chamada Família World Athletics, que reúne membros do Conselho e de comissões, representantes de atletas e organizadores de competições.

A votação ficará aberta até 17 de outubro. A partir do resultado, serão definidos os três finalistas de cada categoria, que disputarão o prêmio na cerimônia marcada para 29 de novembro, em Mônaco.

Entre os principais concorrentes de Piu ao prêmio estão o sueco Armand Duplantis, que voltou a bater o recorde mundial do salto com vara, com 6,31 m; o americano Kenneth Bednarek, que venceu os 100 m e os 200 m do Mundial Ultimate, além de ter sido campeão dos 200 m da Diamond League; e o queniano Sabastian Sawe, que quebrou o recorde mundial da maratona em Londres. Confira a lista completa de indicados ao final da matéria.

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PIU PERCORREU CAMINHO DE TÍTULOS ATÉ CHEGAR À TEMPORADA HISTÓRICA

Alison dos Santos acumula títulos no atletismo brasileiro. Em 2019, o atleta conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos em Lima. Dois anos depois, o brasileiro voltou a subir ao pódio no esporte, desta vez nas Olimpíadas de Tóquio, para receber o bronze.

Pouco tempo depois, em 2022, Piu foi campeão do Mundial de Atletismo, que aconteceu em Eugene, no Oregon, nos Estados Unidos, conquistando o ouro. No mesmo ano, ele também se sagrou o número um do mundo ao levar a Diamond League, circuito mundial de atletismo.

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Depois disso, Piu empilhou novos títulos. Em 2023, o brasileiro voltou a conquistar o ouro nos Jogos Pan-Americanos, desta vez em Santiago, no Chile, mantendo o domínio nos 400 metros com barreiras.

Em 2024, Alison voltou ao pódio olímpico. Nos Jogos de Paris, o atleta conquistou novamente a medalha de bronze na prova. No mesmo ano, também levou o título geral da Diamond League pela segunda vez, em Bruxelas. Já em 2025, Piu conquistou a medalha de prata no Campeonato Mundial de Atletismo, realizado em Tóquio.

A temporada de 2026 trouxe dois títulos nacionais inéditos para o brasileiro no Troféu Brasil de Atletismo, em São Paulo, com o ouro nos 400 metros rasos e nos 400 metros com barreiras. Na Diamond League, Alison bateu o recorde mundial, com 45s80, e faturou o título geral da competição pela terceira vez.

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Em setembro, Piu também conquistou o título da edição inaugural do Mundial de Atletismo Ultimate, em Budapeste, na Hungria. Nos 400 metros com barreiras, venceu a prova com 45s98 e terminou à frente de Rai Benjamin e Karsten Warholm.

Por fim, Alison encerrou a temporada com o título dos 400 metros rasos nos Jogos Sul-Americanos de Santa Fe, na Argentina. A conquista veio nesta quarta-feira, 23, na última competição do brasileiro em 2026. Na semifinal, um dia antes, Piu já havia estabelecido o recorde dos Jogos, com 44s99.

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