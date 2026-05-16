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Alison dos Santos é campeão dos 300m com barreiras na China em pódio com dobradinha do Brasil

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 16.05.2026, 13:40:00 Editado em 16.05.2026, 13:48:24
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Alison dos Santos, o Piu, foi o campeão dos 300m com barreiras da etapa de Xangai/Keqiao, a primeira da Diamond League 2026 de atletismo. O evento foi disputado neste sábado, 16, na China.

O pódio teve dobradinha brasileira, com Matheus Lima garantindo o bronze. O norueguês Karsten Warholm foi o segundo colocado.

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Em disputa que exigiu a tecnologia do photo finish, Piu fez boa largada e assumiu a liderança após a terceira barreira, vencendo com o tempo de 33.01s, sua melhor marca pessoal e a mais baixa do ano nos 300m com barreiras.

"Este ano, concentrei-me em ficar mais rápido e desenvolver mais velocidade, e acho que mostrei que tenho mais velocidade, então estou feliz. Senti que eu estava indo bem rápido durante a corrida e o Karsten Warholm estava perto. Acho que isso me prepara bem para o resto da temporada e mostra que o trabalho de velocidade está dando resultado e que ainda posso render", disse Piu ao site da Diamond League.

A próxima etapa da Diamond League 2026 será realizada em Xiamen, também na China, em 23 de maio. Alison e Matheus competirão nos 400m com barreiras.

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