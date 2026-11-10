Alison dos Santos disputa prêmio de Melhor Atleta do Ano no atletismo mundial

Recordista mundial dos 400 metros com barreira, o brasileiro Alison do Santos, o Piu, vai concorrer ao Prêmio de Melhor Atleta do Ano. Nesta terça-feira, ele avançou para a etapa final da competição em lista divulgada pela World Athletics.

Dono de duas medalhas de bronze olímpicas, ele conquistou o tricampeonato da Diamond League nesta temporada e, de quebra, ainda bateu o recorde mundial dos 400 metros com barreira ao estabelecer o tempo de 45s80. O feito aconteceu na etapa de Zurique, em 27 de agosto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Garantido na lista final, o atleta brasileiro vai concorrer com rivais do quilate do queniano Sabastian Sawe (vencedor da Maratona de Londres e do sueco Armand Duplantis (maior nome do salto com vara da história) . A cerimônia de entrega do prêmio está marcada para o dia 29 de novembro em Mônaco.

Outros prêmios vão estar em disputa no World Athletics Awards como Estrela em Ascensão (masculino e feminino), Treinador do Ano e o Prêmio do Presidente. Por ter superado o recorde mundial, Piu vai concorrer ainda em uma outra categoria: O Momento do Ano.

A votação envolveu fãs, atletas, jornalistas e dirigentes da entidade. Para chegar na lista final, Piu superou concorrência de uma relação inicial com dez atletas indicados.