Alison dos Santos abre Diamond League vencendo recordista mundial

Prova dos 300 m com barreiras teve dobradinha brasileira no pódio

Escrito por Da Redação
Publicado em 16.05.2026, 17:15:52 Editado em 16.05.2026, 17:15:47
A primeira etapa da Diamond League (Liga Diamante, na tradução livre do inglês), principal circuito mundial de atletismo, teve dobradinha brasileira no pódio de Xangai, na China. Neste sábado (16), o paulista Alison dos Santos, o Piu, venceu a prova dos 300 metros (m) com barreiras, com o cearense Matheus Lima chegando na terceira posição.

Alison concluiu a distância - que tem 100 metros a menos que a praticada na Olimpíada - em 33s01, superando em quatro centésimos o norueguês Karsten Warholm, recordista mundial dos 400 m com barreiras. A marca é a melhor do ano até o momento. Matheus completou o pódio em 33s75.

"Eu senti que estava correndo rápido e que o Karsten estava ali. Acho que isso me deixa bem preparado para o restante da temporada, mostra que o trabalho de velocidade está dando resultado e que eu posso entregar desempenho", disse Piu, que é medalhista olímpico de bronze e campeão mundial dos 400 m com barreiras, em depoimento à Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt).

"Competir contra os melhores do mundo, como o Piu e o Warholm, motiva a melhorar a cada dia. Eu me senti forte hoje, com um bom ritmo e executei o que estava planejado para a prova", destacou Matheus, também à comunicação da CBAt.

A próxima etapa da Diamond League será novamente na China, na cidade de Xiamen. No próximo sábado (23), Piu e Matheus estarão na disputa dos 400 m com barreiras.

Alison dos Santos Atletismo Diamond League Esporte Karsten Warholm resultados
