Algoz em Londres-2012, México avança às semifinais e enfrentará Brasil no futebol

Neste sábado foram definidas as semifinais do torneio de futebol masculino na Olimpíada de Tóquio-2020. Além do Brasil, que venceu o Egito, outras três seleções garantiram suas vagas. O adversário da seleção brasileira será o México, que tirou, na final de Londres-2012, o sonho da medalha de ouro, que só seria conquistada quatro anos depois.

Em Yokohama, os mexicanos golearam a Coreia do Sul por 6 a 3, com dois gols de Henry Martin e dois de Sebastián Córdova. Luis Romo e Eduardo Aguirre completaram a conta. O camisa 10 sul-coreano Lee Dong-Gyeong marcou duas vezes, mas não suficiente para parar as ofensivas fulminantes do México.

Em outro jogo cheio de gols, a Espanha fez 5 a 2 na Costa do Marfim em partida emocionante. Os europeus estavam prestes a serem eliminados, quando aos 46 minutos do segundo tempo Rafa Mir empatou em 2 a 2 e levou o jogo à prorrogação.

O gol de empate pareceu ter abalado os africanos, que viram a superioridade da Espanha aparecer com mais três gols no tempo extra, definindo a classificação. Os espanhóis terão pela frente o Japão. Em outra partida dramática, os anfitriões olímpicos venceram a Nova Zelândia por 4 a 2 na disputa de pênaltis após empate sem gols no tempo normal e na prorrogação.

As semifinais do futebol masculino estão marcadas para esta terça-feira. O Brasil enfrenta o México, às 5 horas (de Brasília), e a Espanha fará confronto com o Japão, às 8 horas.