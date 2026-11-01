Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Algoz do Flamengo, Muslera falha três vezes em partida do Campeonato Argentino

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Uma das principais figuras da atual edição da Libertadores, o goleiro Fernando Muslera viveu uma noite para se esquecer neste sábado (31). O arqueiro do Estudiantes teve uma atuação bem ruim diante do Instituto, pelo Campeonato Argentino, no empate por 3 a 3, dentro de casa, no Estádio Jorge Luis Hirschi.

A primeira falha do experiente de 40 anos ocorreu com apenas dois minutos de bola rolando. Após receber um recuo do zagueiro, o goleiro tentou driblar o atacante Facundo Suárez e foi desarmado. O atacante adversário teve apenas o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No segundo tempo, outra falha logo aos três minutos. Em cobrança de escanteio, Muslera saiu completamente sem tempo e foi antecipado por Leonel Mosevich. O jogador do Instituto mandou de cabeça, sem dificuldades, e ampliou a vantagem dentro da casa do Estudiantes.

Quatro minutos mais tarde, outro erro do arqueiro Muslera. Dessa vez, Jhon Córdoba saiu em velocidade pelo lado direito de ataque e chutou quase sem ângulo. Apesar da intensidade do chute, o goleiro aceitou e a equipe visitante abriu 3 a 0 no placar.

Mesmo com as falhas do uruguaio, o Estudiantes buscou o prejuízo e chegou ao empate no duelo. O capitão Guido Carrillo marcou aos 13 do segundo tempo. Depois foi a vez do camisa 10, Tiago Palacios, que fez o segundo dos mandantes aos 20 minutos. E Fabricio Pérez deixou tudo igual aos 41 minutos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

TEMPORADA DE ALTOS E BAIXOS DE MUSLERA

O arqueiro de 40 anos está em sua segunda temporada no futebol argentino após vários anos na Europa. Mesmo com a experiência do Velho Continente, Muslera passa por uma montanha-russa tanto no Estudiantes quanto na seleção do Uruguai.

Na Copa do Mundo deste ano, por exemplo, o arqueiro foi escolhido como titular por Marcelo Bielsa e não correspondeu às expectativas. Ele falhou no jogo decisivo diante da Espanha e o país sul-americano terminou eliminado. Nesse duelo, Fernando foi substituído por Sergio Rochet no intervalo após o erro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A situação é parecida ao que acontece no Estudiantes. Com algumas falhas durante a temporada, o arqueiro foi fundamental nas semifinais da Copa Libertadores da América diante do Flamengo. Ele defendeu as cobranças de Jorginho, Lucas Paquetá e Bruno Henrique, garantindo a equipe na decisão.

O jogo decisivo da competição continental acontece no dia 28 de novembro, diante do Palmeiras. A expectativa é de que o goleiro retome a confiança até o duelo diante dos paulistas. Além do uruguaio, a equipe tem três jovens arqueiros no elenco: Fabricio Iacovich, de 24 anos, Rodrigo Borzone, de 22, e Van Der Tuin, de 20.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Campeonato Argentino Estudiantes Fernando Muslera Flamengo Futebol Palmeiras
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV