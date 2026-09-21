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Algoz de Naná Silva vira diante de argentina e conquista o título do simples no SP Open

Escrito por (via Agência Estado)
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Algoz da prodígio brasileira Nauhany Silva, a Naná, ainda na segunda rodada, a espanhola Kaitlin Quevedo foi a grande vencedora de simples do SP Open. Sétima favorita, a tenista europeia garantiu o troféu na quadra central Maria Esther Bueno com virada diante da argentina Nadia Podoroska, a 200ª colocada do ranking, parciais de 4/6, 6/4 e 6/2.

A argentina começou a final com agressividade e não demorou para abrir 3 a 0 em duas quebras. A espanhola até devolveu uma delas, mas sem permitir reação, Podoroska fechou com 6 a 4 no primeiro match point.

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O segundo set começou com nova quebra de Podoroska. Mas reação de imediato de Quevedo. Servindo bem, ambas confirmaram seus serviços até 5 a 4, quando a tenista europeia pressionou o serviço e se deu bem. No décimo game, veio a grande chance para Quevedo, que não desperdiçou o segundo set point no serviço da oponente, igualando o jogo com 6 a 4.

Quevedo cresceu bastante na decisão, aproveitou a queda de produção da argentina e logo fez 4 a 0 no terceiro e decisivo set. Sacando com precisão, ampliou o massacre para 5 a 0.

Podoroska lutou até o fim, evitou o pneu e ainda tentou o impossível, salvando um match point no serviço de Quevedo, reduzindo a desvantagem para 5 a 2. Ela poderia aumentar ainda mais a pressão no saque, põem permitiu dois match points com 15 a 40 e acabou derrotada.

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Kaitlin Quevedo Nadia Podoroska SP Open tênis
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