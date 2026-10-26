Alexia Putellas vence a Bola de Ouro pela terceira vez; Lorena é top 30

A espanhola Alexia Putellas foi escolhida a melhor jogadora do mundo na temporada 2025/2026 e recebeu a Bola de Ouro nesta segunda-feira, 26, em Londres, durante a 70ª edição da tradicional premiação realizada pela revista francesa France Football. Pela primeira vez em quatro anos, o prêmio não foi entregue a Aitana Bonmati, compatriota de Putellas e vencedora das três últimas edições, que teve a temporada prejudicada por uma grave lesão.

Esta é terceira vez que Putellas, de 32 anos, recebe a importante honraria, a qual havia conquistado em 2022 e 2023, antes do domínio de Bonmati. Ao final da temporada, ela encerrou sua passagem de 14 anos pelo Barcelona, com 38 títulos conquistados, para defender o London City Lionesses, projeto fundado em 2019 pelo Grupo City. Na despedida, foi campeã da Liga dos Campeões, do Campeonato Espanhol, da Copa da Rainha e da Supercopa da Espanha.

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A meio-campista disputou o prêmio com outras companheiras de time, como Patri Guijarro, Ewa Pajor, Clàudia Pina e Graham Hansen. "Que tantas jogadoras do Barcelona estejam indicadas, diz muito sobre a temporada que a gente teve." O top 10 também teve Temwa Chawinga (Kansas City/Malawi), Pernille Harder (Bayern de Munique/Dinamarca, Alessia Russo (Arsenal/Inglaterra) e Khadija Shaw (Manchester City /Jamaica).

O Brasil teve apenas uma representante na disputa, a goleira Lorena, titular da seleção brasileira, que ficou com a 28ª colocação. Ela é um dos pilares da equipe comandada por Arthur Elias e tem sido um dos grandes destaques da NWSL, a liga feminina de futebol nos Estados Unidos, onde chegou em 2025, após defender o Grêmio durante a maior parte da carreira.

Lorena também disputou o prêmio de melhor goleira, vencido por Cata Coll, espanhola outra que defende o multicampeão Barcelona. As outras concorrentes eram Ann-Katrin Berger (Gotham FC/Alemanha), Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra) e Ayaka Yamashita (Manchester City/Japão).

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OUTROS PRÊMIOS

A premiação de melhor jogadora jovem teve a mesma vencedora da edição passada. Aos 20 anos, A meio-campista Vicky López ergueu o prêmio novamente após mais um ano devorando títulos com o Barcelona.

"Estou muito orgulhosa e agradecida. Esse reconhecimento não seria possível sem minhas colegas de Barcelona e seleção. Queria agradecer minha mãe também, que está comigo onde quer que eu vá, mesmo que não esteja mais entre nós. E obrigado a todas que fizeram nosso esporte crescer e celebrar nosso esporte juntas", afirmou a jovem atleta.

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A lista de títulos do Barcelona deixou bastante fácil escolher para quem entregar o prêmio de melhor comando técnico do futebol feminino. O vencedor foi o espanhol Pere Romeu, treinador responsável por levar a equipe catalã a tantas conquistas. Como não poderia ser diferente, o Barça foi eleito o melhor clube da temporada.

O primeiro prêmio entregue a alguém não relacionado Barcelona foi o de artilheira do ano, vencido pela mexicana Charlyn Corral, atacante do Pachuca. Ela marcou 49 gols em 49 jogos disputados na temporada.

VEJA AS VENCEDORAS DA NOITE DE PREMIAÇÃO DA BOLA DE OURO:

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Melhor jogadora jovem: Vicky López (Barcelona e Espanha)

Melhor treinador/treinadora do futebol feminino: Pere Romeu (Barcelona)

Melhor goleira: Cata Coll (Barcelona e Espanha)

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Melhor clube: Barcelona.

Artilheira do ano: Charlyn Corral (Pachuca e México)

Melhor jogadora do mundo: Alexia Putellas.