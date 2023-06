Alexander sofre lesão muscular grave em treino e desfalca Fluminense por três meses

O Fluminense deu uma oscilada nos últimos jogos muito por causa da ausência de Alexsander, afastado desde o início de maio após sofrer uma lesão no joelho esquerdo. O volante/lateral-esquerdo voltou aos treinos recentemente, para alívio de Fernando Diniz, que confiava em escalá-lo já diante do Atlético-MG, no retorno do Brasileirão. Mas a boa notícia durou poucos dias e o jovem agora será desfalque por três meses, ao se machucar no treino.

Nas atividades de terça-feira, Alexsander aprimorava sua transição para o gramado quando sentiu um incômodo na coxa direita. Ele acabou deixando o gramado chorando, já prevendo que a lesão era séria.

Nesta quarta-feira, após ser submetido a bateria de exames de imagem, o temos do jogador, de Fernando Diniz e dos torcedores se confirmou. Alexsander sofreu uma lesão muscular séria e só retornará aos gramados em meados de setembro, já na reta final da temporada.

"O volante Alexsander teve uma lesão no terço proximal da musculatura posterior da coxa direita, grau 3. O tratamento é conservador e não cirúrgico, porém exige um tempo prolongado de recuperação de, no mínimo, três meses. O atleta já iniciou o tratamento", informou o Fluminense.

Alexsander se deu bem no início do ano atuando improvisado como lateral-esquerdo. Depois, com a chegada de Marcelo, foi deslocado para o meio, em sua posição original, e fez bela parceria com André na contenção das jogadas. Sem o jogador, Diniz terá de seguir com Martinelli e tem como opção o questionado Thiago Santos.