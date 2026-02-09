Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Esportes

publicidade
ESPORTES

Alexander faz tratamento com células-tronco no Atlético-MG para abreviar reabilitação de lesão

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 09.02.2026, 20:15:00 Editado em 09.02.2026, 20:29:38
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Peça importante do elenco do Atlético-MG, o volante Alexander foi submetido nesta segunda-feira a um tratamento ortobiológico, tática que usa células-tronco da própria pessoa para aceleração de recuperação de grave lesão.

Há uma semana, diante do Pouso Alegre, o volante sofreu um entorse e acabou diagnosticado com ruptura total do ligamento colateral medial do joelho esquerdo, mas o Atlético-MG optou por um tratamento conservador, sem a necessidade de cirurgia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Nesta segunda-feira, sob direção do médico Rodrigo Lasmar, o meio-campista foi submetido ao tratamento que utiliza células-tronco do próprio atleta, com aplicação direta na região da lesão.

"O objetivo é estimular a cicatrização e acelerar o reparo tecidual, reduzindo o tempo de recuperação", explicou o Atlético-MG, satisfeito com o procedimento e confiante em ter o atleta de volta a campo o mais breve possível.

"O tratamento foi um sucesso e transcorreu conforme o planejado. O atleta já inicia nesta terça-feira (10) a reabilitação na Cidade do Galo, sob supervisão do Departamento Médico", informou Rodrigo Lasmar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Alexander Atlético-MG células-tronco Futebol joelho LESÃO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline