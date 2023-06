Alex Telles se apresenta à seleção em Barcelona e vê amistosos como chance de 'embalar'

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por (via Agência Estado)

Na esteira do título conquistado pelo Sevilla, na final com a Roma, o lateral-esquerdo Allex Telles se integrou à seleção brasileira neste domingo, em Barcelona, local do amistoso diante da seleção da Guiné, que vai ser realizado neste sábado, no período da Data Fifa. Recepcionado pelo técnico Ramon Menezes, ele disse estar pronto para aproveitar mais uma chance.

"Tive uma temporada muito feliz e terminei da melhor maneira possível. Agora é embalar para dar o nosso melhor pela seleção brasileira", afirmou o jogador que se sagrou campeão da Liga da Europa.

Um dos primeiros a chegar ao hotel da seleção, o atleta foi recepcionado por integrantes da comissão técnica e funcionários ligados ao futebol. Com a visibilidade do título europeu, ele espera fazer um bom papel com o grupo.

"Não tem coisa mais positiva do que estar aqui novamente. Muito feliz de estar mais uma vez com o grupo e agora o momento é poder desfrutar o fato de estar com a seleção brasileira nesses amistosos", comentou o jogador.

De acordo com a programação estabelecida, o técnico Ramon Menezes vai comandar o primeiro treinamento com o grupo já nesta segunda-feira visando os dois compromissos. Além da seleção da Guiné, o Brasil encara ainda Senegal no dia 20, em Lisboa.