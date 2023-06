Alex Rins passa por cirurgia após queda na MotoGP: 'Trabalhar para voltar em breve'

Siga o TNOnline no Google News

O espanhol Alex Rins foi submetido a uma cirurgia após ser vítima de um acidente na corrida sprint de sábado, pela etapa da Itália de MotoGP. Neste domingo, por meio das redes sociais, o piloto da LCR postou uma foto da perna operada e agradeceu o apoio dos torcedores.

"Primeira cirurgia realizada. Muito obrigado pelas mensagens. Vamos trabalhar mais do que nunca para estar de volta em breve", diz o texto da postagem que foi colocado na sua conta do twitter.

Nesta primeira cirurgia, os médicos colocaram um fixador externo para estabilizar as fraturas de tíbia e fíbula e também para reduzir o inchaço na perna direita. A intervenção cirúrgica foi realizada no Centro de Traumatologia do Hospital Universitário de Careggi, em Florença.

Os médicos agora vão aguardar a recuperação do piloto para seguir o tratamento. Inicialmente, a previsão é de que ele fique fora das duas próximas etapas do calendário de MotoGP.

Na corrida deste domingo, o atual campeão mundial, o italiano Francisco 'Pecco' Bagnaia ganhou a prova sem ser ameaçado após largar na pole position. O piloto da Ducati, que havia vencido a corrida sprint no sábado, confirmou o seu favoritismo e mais uma vez ficou com o lugar mais alto do pódio.