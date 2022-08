Alex Ferguson testemunha a favor de Giggs em acusação de agressão: 'Um exemplo'

(via Agência Estado)

Ryan Giggs ganhou uma defesa de peso no julgamento sobre possível agressão a ex-namorada Kate Greville e também a sua irmã mais nova, Emma, de 26 anos. O ex-técnico Alex Ferguson, de 80 anos, foi ao Manchester Crown Court nesta sexta-feira prestar depoimento sobre o ex-meia de 48 anos e não poupou elogios ao comportamento do irlandês.

"Ryan Giggs sempre teve um temperamento fantástico, foi sem dúvida o melhor exemplo que tivemos no Manchester United", declarou Ferguson no tribunal, de acordo com a BBC. "Ter uma carreira tão longa quanto a que ele teve em uma posição difícil é complicado, em termos de energia, e ele cumpriu tudo o que sempre desejávamos. Todo mundo via Ryan Giggs como o número um."

Giggs chorou na Côrte Inglesa e desmentiu que teria dado uma cabeçada em Kate Greville. Também se defendeu das demais acusações de ser agressivo e controlador, dizendo apenas que era um "traidor do amor que jamais bateu em mulher."

As acusações contra o ex-meia são de uma agressão cometida na casa do treinador do País de Gales em Worsley, Greater Manchester, em novembro de 2020.

Ferguson conhece Giggs desde menino, quando foi em sua casa ao lado do assistente Archie Knox. "Ryan era um menino quieto. Quando ele ficou mais velho, o usava como exemplo no vestiário para superar os problemas de desempenho. Eu perdia a paciência com o time, ele era forte o suficiente (para receber as cobranças) e todo mundo no vestiário pensaria: Se Ryan Giggs pode aguentar, todos nós podemos", seguiu Ferguson, garantindo que o jogador jamais reclamou ou questionou, mesmo nas mais duras cobranças.

Outro influente diretor do Manchester United também saiu em defesa de Giggs. "Ryan é um cavalheiro, um homem muito simpático, bem-educado, muito profissional, que sempre levou seu trabalho muito a sério", disse David Ginn, ex-executivo do clube.

"Ele é sempre muito educado. Eu o achei honesto e podem confiar no que ele disse. Uma pessoa comedida com um senso de humor agradável. Eu sei que Ryan é trabalhador, dedicado e sempre disposto a ajudar e melhorar."