Alemanha supera Sérvia e conquista Copa do Mundo de basquete pela 1ª vez

A Copa do Mundo de basquete terminou neste domingo com um campeão inédito. A Alemanha superou a Sérvia por 83 a 77 na grande final, disputada em Manila, nas Filipinas, diante de 12.022 torcedores na Arena Mall, e levantou a taça do torneio pela primeira vez na história. Com 28 pontos, o armador Dennis Schröder, do Toronto Raptors, liderou os alemães rumo à conquista, ao lado de Franz Wagner, consistente ao longo dos 40 minutos com 19 pontos, sete rebotes e duas assistências.

A Sérvia chegou à final mesmo sem sua principal arma, Nikola Jokic, atual campeão da NBA com o Denver Nuggets e MVP das finais, que preferiu descansar nas férias a defender a seleção nacional. Na ausência do grande astro, Bogdan Bogdanovic, ala-armador do Atlanta Hawks, assumiu o protagonismo na ótima campanha dos sérvios, que também buscavam o título inédito. Em 2014, disputaram a final com os Estados Unidos e foram vice-campeões.

Na decisão deste domingo, Bogdanovic até teve seus bons momentos e contribuiu com cinco assistências e três rebotes, além de ter feito 17 pontos, quatro a menos que Aleska Avramovic, cestinha da Sérvia no jogo, com 21, mas não conseguiu ser o herói que sua seleção precisava. Diferentemente de Schröder, decisivo quando a Alemanha precisou.

A primeira metade terminou empatada em 47 a 47. Nos 20 minutos seguintes, os sérvios tiveram de jogar sem Ognjen Dobric, peça importante para a defesa, por causa de uma torção no tornozelo. A Alemanha se aproveitou da situação, com um ótimo fluxo ofensivo combinado a uma forte marcação, personalizada em Johannes Voigtamn, certeiros para frear Nikola Milutinov nos embates 1x1.

Os alemães foram para o último quarto com uma vantagem de 12 pontos, mas viram a Sérvia reagir, diminuindo para 71 a 64 a pouco mais de sete minutos para o fim. Numa cesta de três pontos de Avramovic, a diferença caiu para 73 a 69. Avramovic continuou pontuando, acertando arremessos consecutivos para deixar ao placar em 78 a 75. A chance de empate foi de Marko Guduric, que errou o arremesso e permitiu a Alemanha a construção da uma vantagem maior. Guduric se redimiu marcando para 79 a 77, só que Schroeder fez uma bandeja para ampliar a diferença para 81 a 77, antes de guardar de novo e fechar em 83 a 77.

Logo depois da final, a Federação Internacional de Basquete (FIBA), anunciou os integrantes do Top 5 do campeonato. A lista é formada por Dennis Schröder (Alemanha), Shai Gilgeous-Alexander (Canadá), Anthony Edwards (Estados Unidos), Bogdan Bogdanovic (Sérvia) e Luka Doncic (Eslovênia).