Alemanha goleia Macedônia do Norte e garante a 1ª vaga na Copa via Eliminatórias

A Alemanha se tornou nesta segunda-feira a primeira seleção a garantir uma vaga na Copa do Mundo de 2022 por meio da disputa das Eliminatórias. A classificação foi assegurada com uma goleada por 4 a 0 sobre Macedônia do Norte, na casa dos adversários, em jogo válido pela oitava rodada, somada a uma vitória por 1 a 0 da Romênia sobre a Armênia. Assim, os alemães se juntam ao anfitrião Catar na pequena lista de classificados à competição mais importante do futebol mundial.

Com dois gols de Werner, um de Harvetz e outro de Musiala, a seleção comandada pelo técnico Hansi Flick somou o 21.º ponto no Grupo J e descartou qualquer possibilidade de ser ultrapassada nas duas rodadas que restam para o fim da disputa.

Quarta colocada, com 12 pontos, a Armênia precisava vencer a Romênia para seguir ameaçando o time alemão, o que não aconteceu. Ao vencerem os armênios, os romenos chegaram aos 13, em segundo lugar, posição que leva à repescagem e segue indefinida.

O primeiro tempo da partida entre Macedônia do Norte e Alemanha não indicava que o placar terminaria mostrando um resultado tão elástico, já que os alemães foram pouco criativos e não ofereceram muito perigo. A situação mudou apenas na etapa final, quando foram marcados todos os gols. Após Harvetz abrir o placar aos quatro minutos, Werner assumiu o protagonismo e marcou duas vezes seguidas, aos 24 e aos 28, antes de Musiala fechar o marcador.

MAIS JOGOS - Outra seleção que poderia ter se classificado nesta segunda-feira é a Bélgica, que não foi a campo na oitava rodada do Grupo E, mas avançaria se o País de Gales perdesse para Estônia. Como os galeses venceram por 1 a 0, os belgas tentarão carimbar a classificação em 13 de novembro, quando enfrentam a Estônia, pela nona rodada.

A Bélgica está em primeiro lugar com 16 pontos, cinco a mais que República Checa e País de Gales, segundo e terceiro colocados, respectivamente. A seleção checa também jogou nesta segunda-feira e venceu Belarus por 2 a 0. Ainda no mesmo grupo, a Islândia goleou Liechtenstein por 4 a 0.

Em outra partida do dia, a Holanda aplicou a maior goleada da rodada ao bater Gibraltar por 6 a 0, resultado que a deixa na liderança do Grupo G com 19 pontos, apenas dois a mais que a segunda colocada Noruega, que venceu Montenegro por 2 a 0. Letônia e Turquia também se enfrentaram pelo Grupo G e os turcos venceram por 2 a 1.

Já no Grupo H, a Rússia venceu a Eslovênia por 2 a 1 e assumiu a liderança, com 19 pontos, já que a Croácia, até então líder, empatou por 2 a 2 com a Eslováquia e caiu para segundo lugar, com 17. Na mesma chave, Chipre e Malta empataram por 2 a 2.