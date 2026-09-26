Alemanha escolhe Munique como candidata para sediar os Jogos Olímpicos de 2036, 2040 ou 2044

Neste sábado (26), a Confederação Alemã de Esportes Olímpicos (DOSB) anunciou Munique como candidata do país para sediar os Jogos Olímpicos de Verão em 2036, 2040 ou 2044. A escolha da cidade ocorre dois dias após a desistência da capital Berlim, anunciada pelo prefeito local no meio da semana.

A disputa também contava com a candidatura conjunta da região de Colônia/Reno-Ruhr. A escolha foi divulgada em evento realizado em Baden-Baden, que teve a participação do presidente alemão Frank-Walter Steinmeier, responsável pelo anúncio.

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Quem explicou a decisão foi o ministro-presidente da Baviera, Markus Soeder. "Estamos pensando em toda a Alemanha". "A candidatura de Colônia tornou as coisas muito difíceis para nós e bastante tensas até o final".

"Quero que trabalhemos em conjunto para trazer os Jogos para a Alemanha. É uma oportunidade para algo histórico e queremos dar tudo de nós para nos apresentarmos como um país unido, de norte a sul e de leste a oeste".

Em outubro do ano passado, Munique realizou um referendo para saber se a população local era favorável ou não à realização dos Jogos Olímpicos. Quase dois terços dos eleitores (66,4%) aprovaram a ideia, em uma participação de 44% dos eleitores elegíveis da região.

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Caso consiga vencer a concorrência, a cidade pode receber o evento pela segunda vez em sua história. Em 1972, integrando o território da Alemanha Ocidental, Munique recebeu os Jogos Olímpicos de Verão. Aquela edição ficou marcada pelo Massacre de Munique, um atentado terrorista que vitimou onze integrantes da delegação de Israel.

O mesmo Parque Olímpico passou por modernizações nos últimos anos e é um dos trunfos para a Alemanha conseguir sediar a competição. O chanceler do país, Friedrich Merz, parabenizou Munique após a escolha.

"A Alemanha tem um candidato olímpico. Munique entrará na disputa em nosso nome, e eu parabenizo calorosamente a capital do estado e o Estado Livre da Baviera por isso".