Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Esportes
publicidade
ESPORTES

Alemanha escolhe Munique como candidata para sediar os Jogos Olímpicos de 2036, 2040 ou 2044

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Neste sábado (26), a Confederação Alemã de Esportes Olímpicos (DOSB) anunciou Munique como candidata do país para sediar os Jogos Olímpicos de Verão em 2036, 2040 ou 2044. A escolha da cidade ocorre dois dias após a desistência da capital Berlim, anunciada pelo prefeito local no meio da semana.

A disputa também contava com a candidatura conjunta da região de Colônia/Reno-Ruhr. A escolha foi divulgada em evento realizado em Baden-Baden, que teve a participação do presidente alemão Frank-Walter Steinmeier, responsável pelo anúncio.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Quem explicou a decisão foi o ministro-presidente da Baviera, Markus Soeder. "Estamos pensando em toda a Alemanha". "A candidatura de Colônia tornou as coisas muito difíceis para nós e bastante tensas até o final".

"Quero que trabalhemos em conjunto para trazer os Jogos para a Alemanha. É uma oportunidade para algo histórico e queremos dar tudo de nós para nos apresentarmos como um país unido, de norte a sul e de leste a oeste".

Em outubro do ano passado, Munique realizou um referendo para saber se a população local era favorável ou não à realização dos Jogos Olímpicos. Quase dois terços dos eleitores (66,4%) aprovaram a ideia, em uma participação de 44% dos eleitores elegíveis da região.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Caso consiga vencer a concorrência, a cidade pode receber o evento pela segunda vez em sua história. Em 1972, integrando o território da Alemanha Ocidental, Munique recebeu os Jogos Olímpicos de Verão. Aquela edição ficou marcada pelo Massacre de Munique, um atentado terrorista que vitimou onze integrantes da delegação de Israel.

O mesmo Parque Olímpico passou por modernizações nos últimos anos e é um dos trunfos para a Alemanha conseguir sediar a competição. O chanceler do país, Friedrich Merz, parabenizou Munique após a escolha.

"A Alemanha tem um candidato olímpico. Munique entrará na disputa em nosso nome, e eu parabenizo calorosamente a capital do estado e o Estado Livre da Baviera por isso".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
alemanha Jogos Olímpicos Munique OLIMPÍADA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Esportes

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV