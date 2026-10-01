Alemanha desencanta contra Sérvia e Jürgen Klopp celebra seu 1º triunfo na seleção

Quatro, cinco, seis, ou até sete gols não seriam um exagero. A modificada Alemanha tinha tudo para celebrar uma goleada histórica diante da Sérvia nesta quinta-feira. Em um massacre em Munique, empilhou chances, mas ganhou por apenas 2 a 0, desencantando na Liga das Nações e somando o primeiro triunfo sob direção de Jürgen Klopp.

O resultado positivo serviu para os alemães resgatarem a chance de classificação à segunda fase do Grupo 2. Mas não é motivo de exaltação pelo fato de terem se destacado diante da 'saco de pancadas' Sérvia, que sequer avançou à repescagem por vaga à Copa do Mundo de 2026 e ainda busca redenção.

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O triunfo leva os alemães aos quatro pontos, ainda na terceira colocação, atrás da Holanda, com cinco, Grécia, rival de domingo em Tessalônica, com sete após a igualdade por 2 a 2 com os holandeses. Ioannidis e Masouras anotaram na primeira etapa, enquanto Van Dijk e Reijnders definiram a igualdade na etapa final.

Apesar de ainda ser um início de ciclo, a Alemanha entrou em campo sob pressão após ceder empate à Holanda no fim, por 1 a 1, e, sobretudo, pela derrota em casa diante da Grécia, por 1 a 0, gerando cobranças ao esquema de Klopp. Diante de uma rival ainda pior, a ordem era reagir.

Cumprindo sua ideia de usar a competição para observar jogadores, Klopp dividiu a Alemanha entre os quatro jogos e mandou 11 atletas distintos em relação ao duelo com a Grécia a campo. O goleiro Urbig fazia sua estreia, por exemplo. Wirtz, Gnabry e Woltemade eram os responsáveis pelo setor ofensivo e tinham atenção especial.

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O centroavante grandalhão teve boa chance, mas cabeceou sem força e direção. Logo depois, viu seu chute desviado pelo defensor.Mesmo mexido, o conjunto alemão se impunha e empilhava oportunidades com toques rápidos e envolventes. Bishop balançou as redes pela lado de fora e Gnabry desperdiçou as duas melhores chances, primeiro mandando para fora em toque sutil e depois parando no joelho do goleiro Petrovic.

Faltava capricho na hora de acertar o alvo diante de um oponente que pouco ameaçava e ainda marcava mal. O massacre se fez valer no placar aos 38 minutos. Pavlovic passou por dois e acertou a trave em batida de bico. No rebote, Bischof bateu forte para anotar 1 a 0.

A pressão seguiu desde os minutos iniciais da segunda etapa. E Woltemade desperdiçou oportunidade incrível, sem goleiro, na pequena área. Mandou para o alto para desespero de toda a torcida e dos companheiros. Em baixa no Liverpool, Wirtz fez o segundo, driblando o zagueiro e mandando colocado.

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Klopp aproveitou a boa vantagem na partida para observar outros jogadores. A Sérvia, também toda mexida, não conseguia passar do meio e os minutos finais foram sem graça, apesar das exigências do treinador. A torcida, satisfeita com o 2 a 0, fazia festa nas arquibancadas e apenas esperou o tempo passar para comemorar o triunfo.