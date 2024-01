Alemanha derrota a Polônia nas duplas e conquista o título da United Cup de tênis

A Alemanha garantiu o título da United Cup de tênis neste domingo, em Sydney, na Austrália, ao vencer o confronto com a Polônia por 2 a 1. Depois de uma vitória para cada lado nas partidas de simples, Alexander Zverev e Laura Siegemund superaram a dupla formada por Iga Swiatek e Hubert Hurkacz por 6/4, 5/7 e 10-4 em 1 hora e 44 minutos.

Antes, Zverev venceu Hurkacz na partida de simples em um confronto que teve 3 horas de duração. No início da rodada, a polonesa Swiatek, atual número um do mundo, havia superado a tenista alemã Angelique Kerber deixando o confronto empatado em 1 a 1.

Na campanha do título, a Alemanha terminou a fase de classificação na segunda posição do Grupo D. Melhor segunda colocado entre as três chaves, os alemães se garantiram para as quartas de final e eliminaram a Grécia.

Já na semifinal, o adversário a ser batido foi a Austrália. Além de Zverev, Kerber e Siegemund, o time alemão contou ainda com Tatjana Maria, Maximilian Marterer e Kai Wehnelt.

No jogo, o primeiro set foi marcado pelo equilíbrio. Após sofrer uma quebra de serviço, Swiatek se desconcentrou ao tentar fechar a rede no breakpoint. Com um jogo mais consistente, os alemães acabaram fechando a parcial em 6/4.

No segundo set, Swiatek entrou definitivamente na partida e imprimiu um ritmo forte. Ela foi efetiva em seus golpes e comandou os poloneses para abrir uma vantagem de 3/0 e, assim, vencer a segunda disputa, deixando o confronto empatado.

No último set, depois de um início bastante equilibrado, a equipe germânica conseguiu se manter à frente no placar, não desperdiçou pontos no seu saque e conseguiu fechar a partida definindo a vitória e o título.