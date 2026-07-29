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Alemanha admite interesse em sediar a Copa do Mundo em 2038 ou 2042, diz dirigente

Escrito por Toni Assis (via Agência Estado)
Publicado em 29.07.2026, 10:53:00 Editado em 29.07.2026, 10:59:23
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País-sede do principal torneio de seleções em 1974 e em 2006, a Alemanha admitiu o interesse em voltar a ser palco de uma nova edição de Copa do Mundo. De olho nessa possibilidade, os alemães já começam a se movimentar para apresentar uma candidatura a fim de organizar a competição em 2038 ou 2042.

Mesmo diante do aumento do número de participantes da competição, 48 seleções entraram em ação nos jogos que foram realizados nos Estados Unidos, México e Canadá neste ano, a Alemanha considera ter a estrutura necessária para abrigar o torneio.

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Integrante da diretoria da Federação Alemã de Futebol (DFB), Axel Hellmann, que também é CEO do Eintracht Frankfurt, comentou sobre o assunto. Segundo ele, a candidatura para 2042 é a mais provável, embora 2038 não esteja descartada.

"Adoraríamos, e existe uma iniciativa de Neuendorf e também da DFB para concorrer em 2042, talvez 2038. Tudo porém, vai depender das normas da Fifa", afirmou o dirigente alemão em entrevista ao portal "The Athletic".

A confiança de Hellmann no sucesso da empreitada se apoia na estrutura que a Alemanha ostenta para poder ser o palco de uma competição de grande porte, com estádios, rede de hotéis e um eficiente sistema de transportes.

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"A Alemanha tem a infraestrutura de estádios, mobilidade e hoteleira. Tenho certeza de que todos os jogos terão ingressos esgotados e a competição será um sucesso", afirmou.

A Copa do Mundo de 2030 será disputada em seis países de três continentes diferentes, tendo Espanha, Portugal e Marrocos como principais sedes. Argentina, Uruguai e Paraguai também vão sedias jogos pelo torneio. O anúncio oficial foi feito pela Fifa.

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