Além de Memphis: 10 estrelas do futebol mundial que estão sem clube

Chegou ao fim nesta terça-feira,11, a novela da renovação do contrato de Memphis Depay com o Corinthians, após um longo período de negociações e debates internos. Ao lado de Alaba, Carvajal, Vlahovic e outros, o holandês agora entra para a lista de estrelas do futebol mundial que estão sem um clube para atuar. Confira dez jogadores que estão na mesma situação:

DANI CARVAJAL

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Com passagem de mais de duas décadas no Real Madrid, o espanhol encerrou seu vínculo ao final desta temporada. O lateral e ex-capitão do clube, era o último remanescente da geração que conquistou a Champions League 2017/2018. Aos 34 anos, Carvajal está sem clube, recorrendo às instalações da Federação Espanhola para manter o físico. O jogador possui um valor de mercado de cerca de 4 milhões de euros (aproximadamente R$ 24 milhões na cotação atual).

DAVID ALABA

O austríaco é mais um que deixou o Real ao fim desta temporada. Em maio, nove dias antes do fim do contrato, o clube espanhol anunciou que não seguiria com o defensor. Aos 33 anos, Alaba vestiu a camisa em cerca de 131 partidas e foi campeão 11 vezes, com destaque para as duas Champions e os dois Mundiais. O zagueiro, que disputou a Copa pelo seu país, está livre no mercado e possui um valor de 3 milhões de euros, aproximadamente R$ 18 milhões.

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DU?AN VLAHOVIC

Cogitado no Barcelona e desejado no Flamengo por José Boto, o sérvio está livre no mercado mas deve assinar um acordo em breve. Após quatro anos e meio, o atacante não renovou com a Juventus e, de acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, deve ser a nova contratação do Besiktas, da Turquia. No clube italiano, conquistou a Copa da Itália de 2023/2024 e marcou 68 gols e 15 assistências.

FABINHO

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Após disputar a Copa de 2026 com a seleção brasileira, Fabinho anunciou, na última quinta-feira, a saída do Al-Ittihad. O volante de 32 anos, chegou ao clube em julho de 2023, disputando 111 jogos, marcando sete gols e oito assistências. Agora, o brasileiro está livre e com um valor de mercado de cerca de 12 milhões de euros (R$ 71 milhões). Apesar de ter sido sondado pelo Palmeiras, o jogador planeja voltar ao futebol europeu.

GAUTIER LLORIS

O zagueiro francês, irmão mais novo do ex-capitão e goleiro da seleção francesa, Hugo Lloris, está livre no mercado, mas não por muito tempo. Após o fim de seu contrato com o Le Havre, Lloris deve assinar com o Stade Bretois, sendo o jornal LÉquipe. O jogador também foi especulado na MLS.

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JADON SANCHO

Após não renovar com o Manchester United em junho, o atacante está sem um clube para atuar. O jogador de 26 anos mantém sua forma física treinando com a estrutura do Flixton FC, equipe da 10ª divisão do campeonato inglês. Sancho foi especulado nas últimas semanas no Atlético de Madrid, mas ainda aguarda uma negociação.

JAMES RODRIGUEZ

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O colombiano encerrou seu contrato com o Minnesota United, clube da MLS. O meia teve uma curta passagem, com início em fevereiro deste ano, onde atuou em apenas seis jogos, com titularidade em dois deles, mas sem marcar nenhum gol. Destaque da Colômbia no Mundial, James, que já defendeu clubes como Real Madrid e Bayern de Munique, agora passa a buscar outro time para atuar.

LEON GORETZKA

O meio alemão, encontra-se atualmente sem clube após encerrar sua vitoriosa passagem de oito anos pelo Bayern de Munique. Despedindo-se oficialmente para a torcida no final desta temporada, na Allianz Arena, o jogador foi sondado pelo Atlético de Madrid.

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PHILIPPE COUTINHO

Sem contrato desde fevereiro deste ano, quando decidiu sair do Vasco, o meia teve sondagem do LA Galaxy, dos Estados Unidos, mas não concluiu. O pedido de saída do clube do coração foi justificado pelo jogador nas redes sociais como cansaço mental. O ex-Liverpool aguarda propostas aos 34 anos.

RAHEEM STERLING

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O ponta de 31 anos está sem clube após não ter sucesso no Feyenoord na última temporada. Chegando sem custos do Chelsea, disputou apenas 8 partidas na liga holandesa, somando uma assistência e nenhum gol. Em maio, Sterling foi detido pela polícia britânica em uma rodovia em Hampshire, após colidir com barreiras e estar sob suspeita de direção perigosa e condução sob o efeito de substâncias entorpecentes.