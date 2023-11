Aleix Espargaró leva multa e perde posições no grid de MotoGP por agredir Franco Morbidelli

Siga o TNOnline no Google News

O piloto espanhol Aleix Espargaró, da Aprilia, foi punido pelos organizadores da etapa do Catar de MotoGP, neste sábado, com uma multa de dez mil euros (pouco mais de R$ 53 mil)e perda de seis posições no grid por ter dado um tapa em Franco Morbidelli durante um dos treinos livres para a corrida deste domingo.

Os juízes da prova analisaram a questão e decidiram penalizar o piloto por sua atitude agressiva que culminou com a agressão física (golpe no capacete) do italiano Franco Morbidelli, da Yamaha.

O incidente aconteceu durante a disputa do segundo treino livre, na manhã deste sábado. A agressão foi analisada enquanto era definida a ordem do grid de largada para a corrida, penúltima etapa do calendário de MotoGP.

Espargaró, que terminou o classificatório em décimo lugar, caiu para o décimo sexto posto. Já Franco Morbidelli vai sair na 18ª posição. A preocupação dos juízes em tomar logo uma atitude visa inibir qualquer ato hostil dos pilotos.

A etapa do Catar de MotoGP vai ter o italiano Luca Marini, da VR46, largando na pole. Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez, ambos da Gresini, completam a primeira fila com o segundo e terceiros lugares respectivamente. Principais candidatos ao título, Francesco Bagnaia e Jorge Martin vêm logo atrás, na quarta e quinta posição.