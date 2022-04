Aleix Espargaró faz história na Argentina e fatura 1º pole da Aprilia na MotoGP

Da Redação

Aleix Espargaró iniciará a fila de largada na etapa da Argentina neste domingo, uma pole inédita na história da Aprilia na MotoGP. O piloto espanhol voltou a garantir uma pole no classificatório deste sábado, o que não acontecia desde o GP da Catalunha em 2015. Aleix foi seguido de perto por Jorge Martín e por Luca Martini no top-3.

Com a pole deste sábado, Aleix Espargaró se torna o primeiro piloto a conquistar uma pole position por três equipes diferentes: Yamaha em 2014, Suzuki em 2015 e Aprilia em 2022. Aleix garantiu um tempo de 1min37s688 para garantir a liderança na largada na etapa da Argentina, no circuito de Termas do Río Hondo.

A quarta colocação na largada ficou para Pol Espargaró, da Honda. Segundo melhor nos treinos livres, Maverick Viñales voltou a fazer boa marca no Q2 e terminou em quarto, garantindo mais uma boa marca para a Aprilia.

Jack Miller foi para o chão logo na segunda volta do Qualificatório 2, quando havia acabado de abrir o segundo melhor tempo do Q2. Miller acabou em 11º na largada. O Top-10 ainda teve Fabio Quartararo em sexto, Alex Rins em sétimo, Joan Mir em oitavo, Johann Zarco garantindo a nona posição e Takaaki Nakagami em 10º.

Por causa de problemas no envio de equipamentos, que impossibilitaram os treinos livres da última sexta-feira, a MotoGP passou por uma reorganização de agenda na Argentina. Todos os treinos livres ficaram marcados apenas para este sábado.

TREINOS LIVRES E Q1

Aleix Espargaró iniciou bem e fez o melhor tempo dos treinos livres, que também teve destaque para Luca Marini, que conquistou a vaga no Q2 durante a última volta, assumindo o 10º tempo dos treinos livres. Francesco Bagnaia, Miguel Oliveira, o líder Bastianini, Pol Espargaró foram alguns a seguirem para a disputa do Qualificatório 1.

Aleix Espargaró; Maverick Viñales; Jack Miller; Fabio Quartararo; Brad Binder; Alex Rins; Joan Mir; Jorge Martin; Johann Zarco e Luca Marini avançaram direto para o Q2. Com dobradinha da Honda no Q1, Pol Espargaró e Takaaki Nakagami conseguiram os dois melhores tempos para seguirem adiante no Q2.

Líder após os dois primeiros GPs, Enea Bastianini não conseguiu cumprir com as expectativas e ficou fora do Q2. O piloto italiano largará em 13º na Argentina. Enea será seguido de perto pelo compatriota Pecco Bagnaia, na 14ª posição do grid.

O espanhol Marc Márquez, da Honda, está afastado das pistas pois trata uma diplopia em Barcelona, na Espanha, agravada pela batida na última etapa da Indonésia. O piloto seis vezes campeão da MotoGP apresentou evolução ao longo da semana, mas ainda não está em condições de pilotar. O alemão Stefan Bradl foi o substituto de Marc na etapa da Argentina ao lado de Pol Espargaró, que sofreu uma queda durante os treinos livres, mas seguiu normalmente para a corrida.

Confira a classificação de largada da MotoGP na etapa da Argentina:

1º Aleix Espargaró

2º Jorge Martín

3º Luca Martini

4º Pol Espargaró

5º Maverick Viñales

6º Fabio Quartararo

7º Alex Rins

8º Joan Mir

9º Johann Zarco

10º Takaaki Nakagami

11º Jack Miller

12º Brad Binder

13º Enea Bastianini

14º Pecco Bagnaia

15º Francesco Morbidelli

16º Miguel Oliveira

17º Marco Bezzecchi

18º Andrea Dovizioso

19º Alex Marquez

20º Fabio Di Giannantonio

21º Raul Fernandez

22º Remy Gardner

23º Darryn Binder

24º Stefan Bradl