Aleix Espargaró conquista pole da MotoGP na Espanha após disputa emocionante

Uma leve chuva caiu antes do início do Q2 para a definição do grid da etapa espanhola da MotoGP, em Jerez, mas as condições melhoraram ao longo da disputa e permitiram fortes emoções nas voltas finais. Após muitas mudanças de liderança, Aleix Espargaró superou o australiano Jack Miller e o compatriota Jorge Martin para ficar com a pole position da corrida marcada para as 10 horas de domingo (horário de Brasília) e também da sprint deste sábado. É a primeira vez que o espanhol da Aprilia largará em primeiro nesta temporada, que está em sua quarta etapa.

Espargaró celebrou bastante a pole, até porque teve um pouco de azar durante os últimos treinos livres. No TL3, teve de desviar de um gato que apareceu na pista e caiu na curva 11. Mesmo assim, correndo com sua segunda moto, conseguiu o terceiro lugar, atrás de Miguel Oliveira e Fabio Quartararo. Já no classificatório, não foi atrapalhado e teve ótimo desempenho.

O Q1 deste sábado teve diversos pilotos relevantes da categoria, como o italiano Francesco Bagnaia, o francês Fabio Quartararo e os espanhóis Joan Mir e Alex Rins. O único deles que conseguiam avançar ao Q2 foi Francesco Bagnaia, que fez o primeiro lugar, seguido pelo sul-africano Brad Binder, segundo colocado.

No Q2, Miller fez o tempo de referência em 1min43s003. Alex Márquez foi o primeiro a superá-lo, por 0,328 segundos, antes de diminuir o tempo em 0,9s na volta seguinte. Mais confortáveis conforme avaliavam a aderência da pista após o tempo abrir, os pilotos passaram a fazer voltas cada vez mais velozes. Luca Marini chegou a ocupar o primeiro lugar, logo tomado por Espargaró, mas Márquez voltou a estabelecer o tempo a ser batido, desta vez de 1min39s944.

Na sequência, Jack Miller, Johan Zarco, Brad Binder e Jorge Martin também chegaram a anotar o melhor tempo na parte final. Espargaró entrou para sua última volta com Miller como o nome a ser batido e conseguiu superá-lo com uma volta de 1min37s216, 0,2 segundos mais rápido que o adversário.

Confira o top 10 do grid etapa da Espanha de MotoGP:

1º Aleix Espargaró (Aprilia), em 1min37s216

2º Jack Miller (Red Bull KTM) a 0,221s

3º Jorge Martin (Prima Pramac) a 0,242s

4º Brad Binder (Red Bull KTM), a 0,316s

5º Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), a 0,341s

6º Dani Pedrosa (Red Bull KTM), a 0,367s

7º Miguel Oliveira (CryptoDATA RNF), a 0,380s

8º Johann Zarco (Prima Pramac), a 0,400s

9º Luca Marini (Mooney VR46 ), a 0,450s

10º Maverick Viñales (Aprilia), a 0,549s