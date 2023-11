Alcaraz vence Medvedev, avança em 1ª lugar e enfrentará Djokovic na semi do ATP Finals

As semifinais do ATP Finals terão um duelo entre Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, os tenistas número 1 e 2 do mundo, respectivamente. O confronto foi definido nesta sexta-feira, quando o espanhol de 20 anos bateu o russo Daniil Medvedev por 2 sets 0, com duplo 6/4, e garantiu a classificação. Mais do que isso, tomou a primeira colocação de Medvedev no Grupo Vermelho, por isso irá enfrentar Djokovic, que terminou em segundo do Grupo Verde.

Embora esteja logo abaixo do sérvio no ranking da ATP, Alcaraz não tem mais chances de ultrapassá-lo nesta temporada, mesmo se vencer o embate que vale vaga na grande decisão. A primeira colocação está assegurada por Djokovic desde que ele venceu Holger Rune na primeira rodada do Finals.

Ainda resta um duelo entre Andrey Rublev e Alexander Zverev, pelo Grupo Vermelho, para a primeira fase chegar ao fim, mas ambos já estão eliminados. Na outra semifinal, Medvedev, garantido desde a segunda rodada, irá enfrentar o italiano Jannik Sinner, que avançou na primeira posição do Grupo Verde.

Em seu primeiro Finals da carreira, Carlos Alcaraz estreou com uma derrota por 2 sets a 1 para Zverev e se recuperou ao bater Rublev na rodada seguinte, antes de assegurar a presença na semi batendo Medvedev. No duelo com o russo, apresentou um tênis agressivo e de alto nível.

Um dos grandes momentos do espanhol na partida foi quando marcou sete pontos seguidos para empatar o primeiro set em 3/3 e, em seguida, quebrar o saque do adversário para virar para 4/3, após ficar duas vezes em desvantagem. Então, venceu mais dois de três rápidos games para fechar a parcial em 6/4. No segundo set, a história foi parecida, mas Alcaraz quebrou o saque adversário e virou um pouco mais tarde, no nono game, fazendo 5/4 e fechando em 6/4 para ir à semifinal.