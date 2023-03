Alcaraz vence em dia dos favoritos no Aberto de Miami; Rafael Matos cai

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Líder do ranking da ATP, Carlos Alcaraz garantiu a vaga às oitavas de final do Masters 1000 de Miami sem sustos. O espanhol derrotou o sérvio Dusan Lajovic por 2 sets a 0, com direito a um pneu. Outros favoritos também avançaram, a exemplo do americano Fritz, do russo Rublev e do dinamarquês Holger Rune.

continua após publicidade .

Defendendo o título conquistado no ano passado, Alcaraz precisa ser campeão para não perder a liderança para Novak Djokovic, que está fora da disputa por não ter se vacinado contra a covid-19. O fenômeno de 19 anos começou o jogo deste domingo de maneira arrasadora. Com poucos erros, fechou o primeiro set com extrema facilidade, por 6/0.

O segundo set já foi mais acirrado, disputado ponto por ponto. No tie-break, Lajovic conseguiu evitar três match points do espanhol, que acabou fechando em 7/5, após 1h32 de partida. O adversário de Alcaraz nas oitavas de final será Tommy Paul, número 16 do ranking da ATP. O americano avançou ao derrotar o espanhol Davidovich Fokina (20º) por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/5.

continua após publicidade .

Ainda neste domingo, Rublev (6º) despachou com extrema facilidade o sérvio Miomir Kecmanovic por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/2. Já o dinamarquês Holger Rune (7º) venceu o argentino Schwartzman (31º) por 2 a 0, parciais de 6/4 e 6/2. Por fim, o americano Fritz (9º) também confirmou o favoritismo ao vencer o canadense Denis Shapovalov (24º) por 2 sets a 0, por duplo 6/4.

Quem não teve a mesma sorte foi a suíça Belinda Bencic, nona no ranking da WTA, que fez jogo duro, mas caiu para a sussa Ekaterina Alexandrova (18ª) por 2 sets a 0, parciais de 7(10)/6(8) e 6/3. Nas duplas masculinas, o brasileiro Rafael Matos, ao lado do espanhol David Hernández, perdeu para a dupla formada pelo francês Mahut e o americano Krajicek por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 7/5.L