Alcaraz vai às quartas de final em Hamburgo e Casper Ruud avança em Gstaad

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Carlos Alcaraz vem passando sufoco no ATP 500 de Hamburgo, seu primeiro torneio como principal cabeça de chave. Após dura vitória na estreia, o jovem espanhol avançou às quartas de final nesta quinta-feira ao somar triunfo apertado sobre o croata Filip Krajinovic, por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/4) e 6/3.

continua após publicidade .

Dos oito classificados às quartas de final na competição alemã, apenas dois tenistas iniciaram a competição como cabeças de chave. Além de Alcaraz, o russo Karen Khachanov, que eliminou o italiano Fabio Fognini por 6/3 e 7/5 e será o oponente do espanhol nesta sexta-feira.

Apesar de ganhar em sets diretos, Alcaraz precisou de 1h54 para eliminar o croata. O favorito teve o serviço quebrado no quinto game e lutou muito com 5 a 4 contra para não perder a primeira parcial. Krajinovic desperdiçou quatro chances de fechar em 6/4. O jogo foi para o tie-break e novamente o espanhol se viu encurralado, com 2 a 4. Emplacou cinco pontos seguidos e fechou em 7/4.

continua após publicidade .

Desanimado por perder o set, o croata foi quebrado duas vezes no começo do segundo set, saindo atrás com 4 a 1. Ainda aproveitou um breakpoint, mas não teve mais forças de reação e viu o rival fechar em 6/3 na primeira oportunidade.

A surpresa em Hamburgo foi a queda do russo Andrey Rublev, oitavo do mundo, diante do argentino Francisco Cerundolo. Nada deu certo para o cabeça de chave 2, eliminado com derrota por 6/4 e 6/2.

RUUD MOSTRA FORÇA

No ATP 250 de Gstaad, na Suíça, Casper Ruud, número cinco do mundo e principal cabeça de chave, não tomou conhecimento do checo Jiri Lehecka, avançando às quartas com vitória por 6/3 e 6/4. O rival desta quinta-feira será o espanhol Jaume Munar, que fez duplo 6/3 no local Alexander Ritschard na quarta-feira. Cabeça 2, o italiano Matteo Berrettini passou pelo experiente francês Richard Gasquet, com duplo 6/4.