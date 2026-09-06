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Alcaraz supera pressão contra da torcida e Tommy Paul e já está nas quartas do US Open

Escrito por (via Agência Estado)
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Carlos Alcaraz já está nas quartas de final do US Open, no qual defende o título de 2025. A quem imaginava que o espanhol sofreria em seu retorno às quadras após mais de quatro meses afastado por causa de lesão, o ex-líder do ranking vem jogando muito em Nova York, onde perdeu apenas um set em quatro aparições. A vítima da vez foi o local Tommy Paul, apoiado pela torcida e superado sem sustos em sets diretos.

Mesmo com apoio, o 21º do ranking da ATP não viu a cor da bolinha diante de um Alcaraz agressivo e impiedoso nas jogadas. O resultado foi uma vitória soberna, parciais de 6/4, 6/3 e 6/4.

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"Não importa que eu tenha ficado fora por quatro meses e meio (tratando a lesão no punho). Toda vez que venho aqui, eu jogo o meu melhor", comemorou Alcaraz, satisfeito com a grande apresentação diante do tenista norte-americano.

"Joguei o meu jogo, tentei impor o meu estilo", disse Alcaraz na entrevista em quadra. "O Tommy é um jogador muito talentoso. Os golpes dele são bastante perigosos e, às vezes, é realmente difícil controlar a bola quando ela vem na sua direção. Apenas tentei estar preparado para uma batalha e busquei ser agressivo o tempo todo", destacou.

"Tentei não deixá-lo jogar adiantado na quadra e acho que fui muito bem ao pressionar bastante nos games de devolução. Isso me ajudou muito a jogar relaxado, com calma e a pensar com clareza. Estou muito feliz com o meu desempenho hoje."

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A estratégia de Alcaraz deu muito certo no Arthur Ashe Stadium, com quebras em momentos decisivos. O primeiro set foi igual até 5 a 4, quando o espanhol pressionou o serviço de Paul e teve dois set points. Aproveitou o segundo para quebrar e abrir 1 a 0.

Alcaraz largou no segundo set logo abrindo 2 a 0 aproveitando o break point. O norte-americano até quebrou a seguir, mas o espanhol voltou a pontuar no saque rival e logo encaminhou a parcial com 4 a 1. Fechou por 6 a 3.

Entusiasmo com a vantagem, o cabeça de chave 2 em Nova York logo encaminhou o triunfo ao largar com 3 a 1 no terceiro set. Com 5 a 4, salvou duas oportunidades de quebra de Paul que tentava empatar a partida e, no primeiro match point, garantiu a vitória.

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Carlos Alcaraz tênis Tommy Paul US Open
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