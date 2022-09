Alcaraz supera Cilic no US Open e continua jornada em busca do topo da ATP

(via Agência Estado)

Os rumos do US Open têm conspirado a favor de Carlos Alcaraz, que está fazendo sua parte para se tornar o mais jovem número 1 do ranking da ATP. O espanhol de 19 anos avançou às quartas de final do major americano na madrugada desta terça-feira (horário de Brasília), ao vencer o croata Marin Cilic em uma longa partida encerrada com uma vantagem de 3 sets a 2, com parciais de 6/4, 4/6, 6/3, 4/6 e /63.

"Foi muito, muito difícil. O jeito que Marin estava jogando era inacreditável, mas eu acreditei em mim o tempo todo. Claro, a torcida no Arthur Ashe estádio foi uma loucura. Sem vocês, gente, não seria possível vencer a partida esta noite. Então, muito obrigado a todos que me apoiaram. Muito Obrigado. Eu diria que 100% da energia que eu coloquei no quinto set foi graças a vocês. Foi inacreditável", comentou Alcaraz, que busca seu primeiro título de Grand Slam.

Depois que Daniil Medvedev, atual número 1 do mundo, foi eliminado por Nick Kyrgios, ficou definido que o topo do ranking terá um novo dono na primeira atualização após o US Open. O tenista em melhor situação para isso era Rafael Nadal, terceiro colocado, que foi eliminado pelo americano Frances Tiafoe e agora depende da eliminação de seus concorrentes para assumir a ponta.

Entre os tenistas ainda vivos no major, além de Alcaraz, o norueguês Pal Ruud tem chance de se tornar o número 1. O jovem espanhol pode alcançar o objetivo mesmo se for vice-campeão, desde que Ruud não seja seu algoz na final. Nadal, por sua vez, precisa torcer por uma decisão de título sem a presença de Alcaraz e Ruud.

O adversário de Alcaraz nas quartas de final será o italiano Jannik Sinner, que eliminou Ilya Ivashka nas oitavas, em outra partida de cinco sets, com parciais de 6/1, 5/7, 6/2, 4/6 e 6/3. O duelo entre os dois será disputado na quarta-feira.