Alcaraz sofre nova oscilação e perde para Safiullin na estreia do Masters 1000 de Paris

Carlos Alcaraz teve uma noite para ser esquecida em sua estreia no Masters 1000 de Paris. Depois de ter caído nas oitavas em Xangai, o espanhol sofreu mais um fracasso. Desta vez, perdeu para o russo Roman Safiullin, 45º do ranking da ATP, por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4, em 1h37 de partida.

Antes mesmo da partida, Alcaraz parecia prever o que estaria por vir. "Não vou dizer que estou 100% porque estaria mentindo. Nesta época do ano, depois de uma temporada tão longa, acho que praticamente todos os jogadores têm algum tipo de problema no corpo, para ser sincero. Sinto um pouco de dor, algum desconforto, mas tive uma recuperação muito boa nas últimas semanas. Chego aqui me sentindo bem para conseguir um ótimo resultado", disse o espanhol

Alcaraz começou a partida indicando que deixou para trás a derrota em Xangai. Ele quebrou o serviço de Safiullin logo de cara, mas não demorou para ceder o empate por 2 a 2. A partir daí o russo passou a dominar o duelo e não deu a menor chance para o número 2 do mundo.

No segundo set, Alcaraz deu mostras de que poderia dificultar a vida do seu adversário ao abrir 3 a 1, mas a empolgação durou pouco tempo. O espanhol sofreu um novo "apagão" e perdeu quatro games seguidos para o russo, que administrou a vantagem para confirmar a vitória por 6/4.

Nas oitavas de final, Safiullin fará um duelo russo com Karen Khachanov, 15º colocado do ranking do ATP. Ele derrotou o sérvio Laslo Djere por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 7/5.