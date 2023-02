Alcaraz sofre contra Jarry, mas fecha com 'pneu' e decide Rio Open contra Norrie

(via Agência Estado)

O título do Rio Open será decidido por Carlos Alcaraz e Cameron Norrie, os dois principais cabeças de chave do torneio. Alcaraz, atual número 2 do mundo, garantiu a vaga na final ao vencer o chileno Nicolas Jarry, 139º do ranking da ATP, por 2 sets a 1. Depois de dois sets muito duros neste sábado, com parciais de 6/7 (2/7) e 7/5, o fenômeno de 19 anos aplicou um 6 a 0 no set final para desbancar o adversário. Norrie por sua vez, eliminou o espanhol Bernabe Zapata Miralles.

O número 2 do mundo sentiu que não teria vida fácil na Quadra Guga Kuerten. Diante de um jogo agressivo e fortes saques de Jarry, foi derrotado nos três primeiros games, com uma quebra no segundo. Após algum tempo atordoado pelo ritmo de jogo do adversário, Alcaraz se recompôs a partir do sexto game, quando diminuiu a vantagem de três para dois, com 4 a 2 no placar. Reagiu até buscar o empate por 5 a 5 e depois 6 a 6 para levar a decisão ao tie-break, vencido por 7 a 2 pelo inspirado chileno.

O segundo set também foi difícil, mas o espanhol mostrou mais confiança ao abrir o primeiro game com vitória e soube conduzir o duelo ao um desfecho positivo. O jogo foi de resposta a cada game, sem que nenhum dos tenistas conseguissem abrir mais de um de vantagem até Alcaraz quebrar o saque de Jarry no 12º game e fechar a parcial em 7/5,

Toda a dificuldade imposta pelo bravo chileno nos sets anteriores não foi repetida no terceiro. Alcaraz foi avassalador e massacrou o adversário, tirando aplausos da torcida brasileira com bolas de encher os olhos. Dominante do início ao fim, fechou o jogo com um pneu e cravou a vaga na grande decisão.

Mais cedo, em seu jogo para chegar a final, Cameron Norrie também penou. O britânica número 13 do mundo e cabeça de chave 2 no Rio venceu Zapata Miralles por 6 a 2 no primeiro set, mas foi dominado no segundo e perdeu por 6 a 3. No set decisivo, precisou do tie-break e fez 7 a 3 para fechar a última parcial em 7/6 e cravar a vaga na decisão pelo título contra Carlos Alcaraz.