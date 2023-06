Alcaraz se machuca na semifinal e Djokovic ganha 'decisão antecipada' de Roland Garros

A tão aguardada semifinal em Roland entre o atual líder do ranking, o jovem Carlos Alcaraz, e o ex-número 1 do mundo, Novak Djokovic, foi bastante equilibrada enquanto o espanhol teve condições físicas. No começo do terceiro set, com 1 a 1 no placar, ele acabou acusando uma lesão na perna direita na tentativa de devolver uma bola e não teve mais condições de jogar. Até disputou o set até o final para receber atendimento médico no vestiário, levando 6 a 1 na parcial sem conseguir sequer se movimentar na quadra. Mesmo com dores, mostrou braveza para voltar ao quarto set por respeito à torcida. Mas acabou eliminado com 6/3, 5/7, 6/1 e 6/1 para o sérvio.

Considerada uma final antecipada, a partida foi repleta de lances incríveis de ambos os lados nos dois primeiros sets, deixando a torcida eufórica a cada jogada bonita. Os tenistas mostraram todo seu repertório, com Alcaraz correndo muito para se defender e encaixando passadas que deixou até Djokovic boquiaberto.

Com muita velocidade e força nos golpes, Djokovic iniciou melhor e foi logo abrindo 4 a 1 após quebra do serviço de Alcaraz no quarto game. O espanhol desperdiçou três breakpoints logo depois e acabou caindo por 6 a 3.

O segundo set, com Alcaraz menos na defensiva e mais disposto a reagir, acabou com 7 a 5 para o espanhol graças a suas jogadas ousadas. Depois de um início com certo receio, ele se soltou no jogo para fechar quebrando o saque do sérvio.

A partida era em alto nível até um lance aparentemente bobo acabar sendo definitivo. O líder do ranking tinha 1 a 0 e tentava empatar o set em 40 quando acabou não pisando bem no chão e acabou machucando a perna. Alcaraz ficou mancando e nem de quadra conseguiu sair. Djokovic e a árbitra de cadeira foram em direção ao jovem para saber de suas condições, mas cara de sofrimento mostrava que estava sentindo muitas dores. Por causa do pedido de atendimento, perdeu um game para enorme vaia da torcida. Mas foi o cumprimento do regulamento.

A partir daquele momento, já com Djokovic não forçando o jogo, Alcaraz mostrava enorme dificuldade em buscar as bolas. Por respeito à torcida, ele não quis abandonar a partida. Após levar 6 a 1, foi ao vestiário receber atendimento e voltou para o quarto set um pouco melhor, mesmo assim, com nítida falta de condição de jogo.

Com a cara fechada e sob o apoio das arquibancadas, tentou, em vão, se recuperar, o que pode agravar ainda mais o problema. Ainda conseguiu salvar o pneu com 5 a 0, mas caiu por 6 a 1 com bola na rede e recebeu o aplauso pelo espírito esportivo demonstrado. Retribuiu batendo palmas. Djokovic vai buscar seu 3º título em Roland Garros e se isolar como o maior campeão de Grand Slams do circuito. Ele divide a liderança com o espanhol Rafael Nadal, ambos com 22 conquistas.