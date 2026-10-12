Alcaraz perde em Xangai e Zverev terminará 2026 como número 1 do mundo

O espanhol Carlos Alcaraz foi surpreendido na manhã desta segunda-feira (12) e está eliminado do Masters 1000 de Xangai, na China. Número 3 do mundo, o tenista de 23 anos foi superado pelo belga Zizou Bergs, 39º no ranking da ATP, por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 7/6.

Com a derrota do espanhol, ficou garantido que o alemão Alexander Zverev de 29 anos vai terminar a temporada na liderança do ranking masculino. O competidor já iria assumir a liderança nas próximas semanas, ultrapassando o lesionado Jannik Sinner, da Itália, que só retornará em 2027.

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Atualmente, Sinner lidera o ranking com 11.000 pontos, enquanto Zverev tem 9.720. O italiano, porém, já é certo que perderá 2.500 pelos títulos do Masters de Paris e do ATP Finals que teria para defender do ano passado, ficando assim com aproximadamente 8.500 ao fim do ano. Já Zverev defende apenas 600 pontos nessas duas competições. Alcaraz, terceiro do ranking, entrou nesta semana com 5.560 pontos e não consegue alcançar mais Zverev.

Outro que poderia ameaçar a liderança do alemão era Ben Shelton, dos Estados Unidos, número 4 do ranking. No entanto, o competidor precisava do título em Xangai, mas acabou eliminado neste domingo para o francês Arthur Gea.

SURPRESA ATÉ PARA ZIZOU BERGS

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A partida foi válida pela 3ª rodada do torneio e teve pouco mais de duas horas de duração. O belga de 27 anos conseguiu apenas a terceira vitória da carreira contra um top 10 em 17 duelos. No início deste ano, pela United Cup, o europeu derrotou o canadense Félix Auger-Aliassime, que era o número 5 da ATP.

Outras partidas da fase de 32 avos foram realizadas nesta segunda-feira. Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Botic van de Zandschulp e Rafael Jodar eliminaram Dalibor Svrcina, Taylor Fritz, Arthur Fils e Jiri Lehecka, respectivamente. As oitavas de final começam nesta terça-feira (13).

Alcaraz deixou a competição prematuramente, uma semana após conquistar o ATP 500 de Tóquio. O espanhol ficou boa parte da temporada afastado para se recuperar de uma lesão no punho. Ele retornou às quadras em setembro para a disputa do US Open e parou nas quartas de final.

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Zizou Bergs vai encarar o vencedor da partida entre o monegasco Valentin Vacherot e o norte-americano Tommy Paul. Após eliminar o astro espanhol, o belga admitiu surpresa com o resultado.

"É um daqueles momentos em que você não tem muita noção do que está acontecendo; você está simplesmente vivendo o momento e focado nos pontos que precisa disputar". "Muito feliz por ter ido bem no tie-break pois não é fácil ter sacado para o jogo e ter que voltar ao tie-break em momentos-chave. Estou muito feliz".