Alcaraz inicia defesa do título em Madri com virada, Monteiro cai e Stefani avança em duplas

Carlos Alcaraz não esperava tanta dificuldade logo no primeiro jogo, mas iniciou a defesa do título do Masters 1000 de Madri com enorme trabalho. O espanhol só garantiu a vitória diante do finlandês Emil Ruusuvuori no terceiro set, após sair perdendo e buscar a virada por 2/6, 6/4 e 6/2. Dois brasileiros estiveram em quadra nesta sexta-feira na competição. Thiago Monteiro até endureceu o jogo, mas mais uma vez perdeu para o russo Karen Khachanov, enquanto Luisa Stefani estreou nas duplas com virada ao lado da canadense Gabriela Dabrowski.

Alcaraz entrou desligado na partida e viu o oponente abrir logo 4 a 1, com uma quebra. O espanhol continuava mal e ainda salvou três set point em seu serviço no oitavo game, mas acabou quebrado novamente e levando 6 a 2 após 37 minutos.

Ciente que defende os 1000 pontos da competição pelo título sobre Alexander Zverev em 2022, o número 2 do mundo equilibrou a disputa no set seguinte, trocando pontos até 3 a 3. Depois de salvar cinco break points, ele aproveitou a segunda chance de quebra para abrir vantagem de 4 a 3. Não deu chances de reação e fechou em 6 a 4.

O terceiro set foi todo do favorito, que foi logo abrindo 2 a 0. Quebraria novamente para abrir 4 a 1 e teve um match point com 5 a 1, salvo pelo finlandês. No saque, porém, fechou em 6/2.

O próximo rival de Alcaraz será o búlgaro Grigor Dimitrov, algoz de francês Gregoire Barrère em dois tie-breaks. Fez 7/6 (8/6) e 7/6 (7/2). A surpresa do dia foi a queda do cabeça de chave 2, o norueguês Cásper Ruud, eliminado pelo italiano Matteo Arnaldi com 6/3 e 6/4.

THIAGO MONTEIRO DÁ ADEUS

Depois de três derrotas seguidas no confronto com Khachanov, Thiago Monteiro queria desencantar contra o oponente. E até equilibrou as ações, mas mais uma vez acabou lamentando uma derrota, após batalha de 2h02 em três sets.

O russo largou bem no jogo e quebrou o saque de Monteiro no quarto game. Sem ter o serviço ameaçado, fechou a parcial em 6/3. A reação do brasileiro veio na segunda parcial, com ele abrindo logo 3 a 0 e se impondo no saque. Devolveu os 6 a 3 ao fechar com pontos diretos.

A definição acabou no terceiro set, no qual foram iguais até 4 a 3, com apenas um break point a favor do russo não aproveitado. O cabeça de chave 10, contudo, pressionou o saque de Thiago Monteiro no oitava gama e se deu bem, quebrando e partindo para o serviço para fechar em novo 6/3.

STEFANI NAS OITAVAS

Depois de Bia Haddad, foi a vez de Luisa Stefani também estrear com vitória no torneio de duplas em Madri. Em parceria com a canadense Gabriela Dabrowski, a brasileira superou a parceria formada pela americana Sofia Kenin e a polonesa Magda Linette no super tie-break, parciais de 4/6, 6/2 e 10/7.