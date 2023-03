Alcaraz elimina o último americano em Miami e reencontra Sinner em semifinal

(via Agência Estado)

Com uma atuação segura, o espanhol Carlos Alcaraz, primeiro colocado no ranking mundial, derrotou o americano Taylor Fritz, nesta quinta-feira, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2 e garantiu a última vaga na semifinal do Masters 1000 de Miami.

Fritz é o número 1 dos EUA e especialista em quadra rápida, mas mesmo assim não foi páreo para Alcaraz, que ganhou o 18° jogo dos últimos 19 e está a dois passos do bicampeonato e da manutenção da liderança do ranking.

O primeiro set foi bastante equilibrado, mas a quebra de saque obtida por Alcaraz logo no primeiro game foi o diferencial a favor do espanhol. A segunda parcial foi mais tranquila para o tenista de 19 anos, que obteve mais uma quebra de cara, dando-lhe moral para abusar das bolas curtas, uma de suas características. Fritz se esforçou bastante, mas não evitou uma nova quebra, que encerrou a disputa.

Alcaraz, que precisa do título para manter a primeira posição no mundo, vai enfrentar o italiano Jannik Sinner. Os dois se encontraram na mesma fase em Indian Weels, no último dia 18, e o espanhol ficou com a vitória, ao marcar 7/6 (7/4) e 6/3. A outra vaga na final será disputada pelos russos Karen Khachanov e Daniil Medvedev.

FEMININO

A checa Petra Kvitova garantiu vaga na semifinal para encarar a romena Sorana Cirstea, ao bater a russa Ekaterina Alexandrova por 6/4, 3/6 e 6/3, em 2h11 de partida.