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Alcaraz e Serena estreiam com vitória, mas caem nas quartas das duplas mistas do US Open

Escrito por Victor Fardin (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Carlos Alcaraz e Serena Williams fizeram sua estreia na disputa do US Open nesta terça-feira, 25. Depois de vencerem a neozelandesa Erin Routliffe e o britânico Lloyd Glasspool, a parceria acabou eliminada na fase de quartas de final da chave de duplas mistas da competição.

O dia começou com Alcaraz e Serena superando os rivais por 2 sets a 0, em parciais de 5/3 e 4/1. Routliffe e Glasspool, inclusive, haviam eliminado a brasileira Luisa Stefani e o britânico Neal Skupski na fase qualificatória, com uma vitória pelo placar de 2 a 1 (4/1, 3/5 e 10/7).

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Na sequência, a dupla encarou Belinda Bencic, da Suíça, e Flavio Cobolli, da Itália, que saíram com a vitória no Estádio Arthur Ashe, em Nova York, por 2 a 0 (parciais de 5/4 e 4/1).

Depois de ficar afastado das quadras por quatro meses, para tratar uma lesão no punho direito, Carlos retornou para o circuito da ATP no último Grand Slam da temporada. Já Williams, voltou ao torneio nos Estados Unidos após quatro anos de ausência.

Na próxima fase, Bencic e Cobolli irão enfrentar o francês Gael Monfis e a ucraniana Elina Svitolina. Do outro lado da chave, alguns tenistas de simples de destaque ainda estão vivos na disputa, como o norueguês Casper Ruud, a russa Mirra Andreeva e a tcheca Karolina Muchova.

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