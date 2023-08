Alcaraz e Medvedev caem em Toronto; Swiatek ganha em Montreal e soma 50ª vitória no ano

A sexta-feira não foi fácil para os líderes do ranking mundial do tênis. O espanhol Carlos Alcaraz caiu nas quartas de final e está fora do ATP 1000 de Toronto, enquanto a polonesa Iga Swiatek teve de suar muito para alcançar a semifinal do WTA 1000 de Montreal.

Alcaraz perdeu uma invencibilidade de 14 partidas, ao ser derrotado pelo americano Tommy Paul, 14º colocado no ranking mundial, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 4/6 e 6/3, após 2h20 de partida.

Outro favorito eliminado no torneio canadense foi o russo Daniil Medvedev, número 2 do mundo, que caiu diante do australiano Alex de Minaur em dois sets: 7/6 (9/7) e 7/5.

No feminino, Swiatek teve mais sorte e competência para somar a 50ª vitória, ao superar a americana Danielle Collins, 48ª do ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 6/2.