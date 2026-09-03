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Alcaraz é agressivo, evita zebra diante de português e avança à 3ª rodada do US Open com virada

Escrito por (via Agência Estado)
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Carlos Alcaraz levou um susto, mas buscou a virada e já está na terceira rodada do US Open. Nesta quarta-feira, diante do português Jaime Faria, 72º do mundo, o espanhol mostrou todo seu repertório, com saques potentes, agressividade nos golpes e subidas à rede para virar o jogo e somar sua segunda vitória na defesa do título do último Grand Slam do ano, parciais de 4/6, 6/0, 6/3 e 6/2 em 2h40 de embate.

Depois de uma tranquila estreia no Arthur Ashe Stadium diante do russo Roman Safiullin, o atual número três do mundo voltou à principal quadra do complexo do Grand Slam de Nova York querendo novo triunfo rápido. Só não esperava um Faria bastante concentrado e firme no set inicial.

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Alcaraz iniciou a partida investindo na força e não teve problemas em seu serviço até o 3 a 3, sempre confirmando com facilidade. Ocorre que o português não queria dar brechas ao favorito e equilibrava a partida ao não permitir break points.

No sétimo game, enfim Faria conseguiu surpreender ao fazer um 40 a 40. Depois, salvou três chances de o espanhol fechar, na maior parcial do set, até conseguir um inédito break desperdiçado. Conseguiu abrir 4 a 3 na segunda oportunidade. Sem dar chances de reação, fechou a parcial por 6/4 no primeiro set point sob muitos aplausos.

O empolgado português cresceu na partida e logo no primeiro game do segundo set teve um 15 a 40 para quebrar. Alcaraz salvou o segundo break com linda curta, confirmou e quebrou na sequência. Cerrou o punho para celebrar os 2 a 0.

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Depois de um primeiro set magnífico, o tenista português parece ter sentido o desperdício dos dois breaks de início e caiu muito de rendimento. Em game com duas duplas faltas, viu o agressivo espanhol subir à rede para nova quebra e imponentes 4 a 0. Levou um pneu em parcial para se esquecer.

Alcaraz obrigava o português a correr para todo lado e sem dar chances e o massacre virou vantagem logo de 2 a 0. O espanhol só não imaginava em reação de Faria, que ousou nos winners e devolveu a quebra. Nem deu tempo de celebrar e o cabeça de chave 2 já voltou a abrir boa vantagem, com 4 a 1. Fechou em 6 a 3 assumindo a liderança no placar.

Sem poder errar, o português voltou ao quarto set mostrando nervosismo. Acertava uma linda jogada e falhava em golpe fácil. Alcaraz, mantendo a apresentação alta, aproveitou para quebrar duas vezes seguidas, encaminhando o triunfo. O campeão sacou para abrir 5 a 1 e após o rival confirmar o serviço, fechou com 6 a 2.

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DIA COM ZEBRAS

O dia no US Open foi marcado por eliminações surpreendentes, como do jovem espanhol Rafael Jodar, cabeça de chave 12, massacrado pelo chinês Bu Yunchaokete em sets diretos, parciais de 6/2, 6/1 e 6/1.

O norte-americano Brandon Nakashima foi outro a decepcionar. O 16º favorito em Nova York vinha de sequência bacana de triunfos e não conseguiu competir com o compatriota Alex Michelsen, eliminado com 6/3, 6/4 e 6/4. Assim como o russo Andrey Rublev (cabeça 23), batido pelo espanhol Daniel Mérida, de virada, por 7/6 (7/3), 2/6, 4/6 e 4/6.

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Entre os cabeças de chave, Daniil Medvedev, Jiri Lehecka, Alex de Minaur, Tomás Etcheverry, Ben Shelton, Ignasio Buse, e Arthur Rinderknech confirmaram o favoritismo e avançaram à terceira rodada.

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