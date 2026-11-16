Em busca de um título inédito para sua sala de troféus, Carlos Alcaraz largou com vitória no ATP Finals. Nesta segunda-feira, pelo Grupo Ivan Lendl, o atual vice-campeão enfrentou o norte-americano Frances Tiafoe (8º) e venceu o duelo por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/2 em 1h10 de duração.

O jogo marcou o quarto encontro entre os dois competidores e ampliou a vantagem do número 3 do mundo para 3 a 1. Enquanto Tiafoe venceu o primeiro duelo no saibro de Barcelona em 2021, o espanhol estabeleceu a terceira vitória seguida sobre o rival desde então.

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Na partida, Alcaraz mostrou um jogo mais consistente e não deu chances para Tiafoe se encontrar em quadra. Com duas quebras, ele abriu uma vantagem de 4 a 0 e apenas administrou a vantagem para fechar a primeira parcial sem sustos pelo placar de 6/2.

Na volta à quadra, o norte-americano até tentou ser mais eficaz em seus golpes, mas não confirmou seu serviço no terceiro game e viu Alcaraz abrir frente em 3 a 1. Embora Tiafoe tenha voltado mais concentrado, o espanhol seguiu ditando o ritmo. Ele obteve nova quebra com um winner, fez 5 a 2 no segundo set, e sacou para fechar a partida cravar um novo 6/2 e definir o duelo em 2 sets a 0.

Aos 23 anos, Alcaraz disputa o Finals pela quarta vez. Finalista em 2025, quando perdeu a decisão para o italiano Jannik Sinner, ele também fez semifinal em 2023 e não passou da fase de grupos em 2024. Já em 2022, acabou não jogando devido a uma lesão abdominal. Por sua vez, Tiafoe fará sua estreia no torneio.